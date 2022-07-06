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السيسي ينتقد تواجد برامج طبخ في كل القنوات: هو احنا مستنيين حد يعلمنا ناكل

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شريف سليمان
11:40 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «لقيت كل القنوات في التلفزيون المصري جايبة مطابخ، المطبخ والشيف، عاوزين برنامج كل يوم بيتكلم عن حكايات زي برنامج العباقرة، انتو بتتكلموا عن الأكل! احنا مستنيين حد يعلمنا ناكل! أنا مش ضد، لكن هاتوا حاجة كده وهاتوا حاجة كده».

احنا معندناش ثروات.. عندنا أفكار لازم نطورها عشان نغير حياة الناس

وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»: «لازم نغير الواقع اللي إحنا فيه، احنا معندناش ثروات، عشان محدش يتوهم إن في الدولة المصرية ثروات».

الرئيس يحكي عن لقاءه شيخ البحث والتنقيب

واستكمل رئيس الجمهورية :«أثناء الترشح جيبت شيخ البحث والتنقيب، كان عنده 85 سنة، وسألته على الموارد من الثروة المعدنية، وقالي عندنا 3 حاجات رمل ورخام وحجر جيري ودي الثروات بس، وبالتالي معندناش في مصر غير إننا نعمل وندور على الأفكار ونطورها ونشتغل عليها ونغير حياة الناس ونعظم دخولها».

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بقلم شريف سليمان