السيسي يشيد ببرنامج العباقرة.. ويعلق على انتشار برامج الطبخ بالقنوات

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقافة التعليم بمصر، والتي تحتاج للتغيير في وجهة نظره، قائلا: «إحنا بنتكلم علشان بدل ما تقولو لأولادكم ناخد شهادة لأ لازم نختار أي شهادة، والتليفزيون كوسيلة لازم يشتغل، وفي برنامج اسمه العباقرة بييجي في التلفزيون البرنامج ده استطاع خلال سنوات قليلة إنه يلقي الضوء على حاجة معينة ويتطور أكتر من كدا، وبقول كدا علشان التليفزيون المصري والقنوات الخاصة تشتغل عليه».

وأضاف الرئيس خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»، أن الجميع أصبح عليه مسؤلية تجاه التعليم: «قولت الكلام ده قبل كدا ولقيت كل القنوات جايبة مطابخ، المطبخ والشيف.. طيب ياجماعة حد يعملي في برنامج كل يوم في الكلام ده، أنت بتتكلمو عن الأكل؟.. هو إحنا محتاجين ولا مستنيين حد يعلمنا أكل، كل ما أشغل التلفزيون ألاقي الكلام ده، أنا مش ضد الكلام ده بس لازم نجيب كل الموضوعات، وبنتكلم كدا علشان لازم نغير الواقع اللي إحنا فيه».