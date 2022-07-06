«الجرم ثبت والجزاء الإعدام قصاصا».. منطوق الحكم على قاتل نيرة أشرف

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا على محمد عادل، لإدانته بقتل نيرة أشرف، زميلته بكلية الآداب جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

منطوق الحكم في قضية نيرة أشرف

وقال القاضي في نص منطوق الحكم: «بعد مُطالعةِ أوراق الدعوى، وما تمَّ فيها من تحقيقاتْ، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمةِ العلنيةِ والسرية، وبعد سماعْ أقوال المتهم، وطلبات النيابةِ العامة، والمرافعةِ قانونًا، وبعد أخْذِ رأي فَضيلة مُفتي الجُمهورية، والذي انتهى فيهِ، إلى أنَّ القتلَ بسكينٍ مُوجبٌ للقصاص شرعًا، وأنَّ الثابت في الدعوى أنَّ الجرم المُسند إلى المُتهم، ثبت وتأيد شرعا في حقه، وذلك من إقرارهِ الصحيح الثابت بالأوراقِ، وبالمُعاينةِ التصويرية، وبمُقتضَى القرائن القاطعةِ، فكان جَزاؤهُ الإعدامَ قِصاصًا؛ لقتلهِ المَجني عليها نيرة أشرف أحمد عبدالقادر، جزاء وفاقا».

حكم حضوري على المدان بقتل نيرة أشرف

وتابع القاضي: «امتثالا لقولهِ تعالي (يا أيها الذين آمنوا كُتبَ عليكُمُ القِصاصُ في القتلَى)، وقَولِهِ (ولكم في القِصَاصِ حياةٌ يا أُولِي الألبابِ لعلكم تتقون. صدق الله العظيم)، لذلك، حكمت المحكمةُ حضوريًا بإجماع الآراءِ، بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام، ومُصادرةِ السلاح الأبيض المَضبوط، وألزمته المَصاريفَ الجنائية، وفي الدعوى المدنيةِ، بإحالتها إلى المحكمةِ المدنيةِ المُختصةِ بلا مصاريف».