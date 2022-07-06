وزير الاتصالات: ما بني من مسارات أرضية خلال 20 سنة أنشأناه في عامين فقط

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنَّ مصر تمتلك 6 مسارات أرضية لنقل البيانات بين قارتي أوروبا وآسيا تم بنائهاعلى مدار 20 عامًا مضت، بطول 2700 كيلومتر، لافتًا إلى أنَّه خلال العامين الماضيين تمّ إضافة 5 مسارات جديدة بطول 2650 كيلومترًا، موضحًا أنَّ ما بُني خلال 20 عامًا تم بناء مثيله في عامين فقط.

1.1 مليار جنيه استثمارات محطات الإنزال والمسارات الجديدة

وأضاف «طلعت» في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»، أنَّ الاستثمارات في إنشاء المحطات الإنزال والمسارات الأرضية الجديدة بلغت حوالي مليار و100مليون جنيه، لافتًا إلى أنَّه ضمن هذه المسارات طريق المرشدين، الذي يسمى في صناعة الكابلات البحرية «بالمسار الذهبي»، إذ أنَّه يعد أقصر طريق في العالم بين الشرق والغرب.

وزير الاتصالات: بعد توقف المشروع 20 عامًا تم إنجازه بعام واحد بالتعاون مع القوات المسلحة

وأوضح وزير الاتصالات أنَّ هذا المشروع كان متوقفًا منذ ما يقارب 20 عامًا، لافتًا إلى أنَّه تمَّ تنفيذه خلال عام واحد فقط، بالتعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة المصرية، وهيئة قناة السويس، منوهًا إلى أنَّ طريق المرشيدين والمعروف باسم «الممر الذهبي» قد دخل الخدمة بالفعل.