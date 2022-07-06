وزير الاتصالات: 3 أسواق جديدة لنقل البيانات إلى أفريقيا ومثلها للبنية التحتية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه بعد أن كانت مصر تستهدف نقل البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا فقط، حيث تنقل مصر ما يقارب من 90% من البيانات بين القارتين، أصبحت مصر تستهدف من خلال 5 تحالفات جديدة فتح أسواق جديدة في الدول الأفريقية، حيث أصبح لديها أفريقيا 1، وأفريقيا 2.

البنية الكابلية الدولية تتضمن الكابلات الأرضية ومحطات الإنزال

وأضاف «طلعت» في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية «مصر الرقمية»، أن المحور الثاني بخطة 2019 لتعزيز مكانة مصر كممر رئيسي للبيانات في العالم، هو البنية التحتية الدولية داخل جمهورية مصر العربية، والتي تنقسم إلى عنصري الكابلات الأرضية ومحطات الإنزال.

خط سير البيانات من قارة آسيا لقارة أوروبا عبر الأراضي المصرية

وأوضح وزير الاتصالات إلى أن البيانات تأتي في كابلات بحرية حتى ساحل البحر الأحمر، حيث تقوم بالنزول في محطات الإنزال الموجودة بالبحر الأحمر، ثم تنقل في شبكة من الكوابل داخل أراضي جمهورية مصر العربية حتى ساحل البحر المتوسط، حيث تتلقاها محطات إنزال أخرى، ومنها إلى أوروبا.

3 محطات جديدة في رأس غارب والزعفرانة وسيدي كرير

وأكد «طلعت» على ضرورة تدعيم البنية التحتية الدولية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وثباتًا للدول التي تعتمد على مصر في خدمات الإنترنت، حيث كان لدى مصر 6 محطات إنزال تم بناءهم خلال العشرين عامًا الماضية، موضحًا أنه خلال العامين الماضيين فقط تم إنشاء 3 محطات جديدة في رأس غارب والزعفرانة وسيدي كرير.