مسن وأعجز عن غسل قدمي في الوضوء فما حكم ذلك؟.. أزهري يجيب

تعد الصلاة عماد الإسلام الأساسي، ويحرص عليها العديد من المسلمين، ويجتهدوا في أدائها بالشكل الصحيح والسليم، حتى يضمنوا الثواب، ويعد الوضوء من أهم خطوات الصلاة، والذي إن لم يتم بالشكل السليم لا تكون الصلاة صحيحة، لذا يعمل العديد من المسلمين على التأكد من صحة خطواته كافة، حتى تطمئن القلوب من أن أداء الصلاة يتم بالشكل السليم.

أعضاء الوضوء في القرآن

وبالرغم من حرص المسلم على فريضة الصلاة، إلا أن المسنين يعانون العديد من العقبات أثناء الوضوء والصلاة بسبب الحالة الصحية لهم، ولعل أبرز ما يعيق المسنين هو غسل القدمين أثناء الوضوء، ويتساءل البعض إن كان يجوز ألا يقوموا بغسل القدم في الوضوء بسبب السن الكبير، وهو ما أجاب عنه عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، والعضو الأسبق للجنة الفتوى، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن غسل القدمين من الخطوات الهامة التي يجب أن يؤديها المسلم بشكل صحيح حتى يضمن أن صلاته صحيحة.

وأشار لاشين إلى قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين»، وأوضح أن الوضوء لا يكون صحيحا إلا بغسل هذه الأعضاء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه.

فرضية غسل القدمين في الوضوء

وقال لاشين: «روى مالك والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله الصنا بجي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر أي جذب بالنفس الماء إلى أنفه خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظافر رجليه».

ولفت إلى أن أهل العلم أجمعوا على فرضية غسل القدمين في الوضوء، والذي بدونه يكون الوضوء باطلا، ولكن في هذه الحالة، هناك بعض الحلول التي يمكن أن يستعين بها المسن العاجز عن غسل قدميه، حيث قال لاشين:

حلول عدم المقدرة على غسل القدم في الوضوء

- أولا: أن يملأ كوب ماء ويصبه صبا على قدميه وهو واقف.

- ثانيا: أن يملأ إناء كبيرا ماء حتى يصل إلى الماء الكثير بلغة الفقهاء ثم يقوم بغمس رجليه في هذا الإناء حتى يصل الماء إلى الكعبين ويغطيهما ولا يشترط التدليك لأنه سنة عند الجمهور.

- ثالثا: أن يتوضأ وضوءا كاملا حسبما جاء في أولا أو ثانيا ثم يلبس رجليه الجوربين، وفي الوضوء اللاحق يمسح على الجورب الذي غطى الكعبين إذا كان مقيما يوما وليلة، وإذا كان مسافرا ثلاثة أيام بلياليها بشرط كون الجورب صفيقا.

- رابعا: أن يغسل ما يستطع غسله من الوجه واليدين إلى المرفقين وإذا عجز عجزا فعليا عن غسل رجليه فإنه يتيمم بمسح وجهه ويديه إلى المرفقين فيكون جمع في الوضوء الواحد بين الوضوء والتيمم.