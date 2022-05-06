تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم: أصيب خلال الوضوء

قال الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، سيجري خلال دقائق عملية جراحية بمستشفى دار الإفتاء لتثبيت مفصل بالفخذ.

شيخ الأزهر يجري اتصالا هاتفيا لأحمد عمر هاشم

وأضاف عضو مجلس الشؤون الإسلامية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «الدكتور أحمد عمر هاشم قد تعرض لوعكة صحية بعد وقوعه أثناء الوضوء داخل منزله، ما أدى لإصابته بكسر في الفخذ وبحاجة إلى تثبيت في مفصل الفخذ».

وأجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا تليفونيًا مساء أمس الخميس، بفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد إصابته بشرخ في عظمة الفخذ يجري على إثرها جراحة سريعة في مستشفى دار الفؤاد.

شيخ الأزهر يتمنى الشفاء لأحمد عمر هاشم

وخلال الاتصال، أعرب شيخ الأزهر عن تمنياته بالشفاء العاجل للأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، داعيا المولى - عز وجل - أن يجعل هذه الإصابة في ميزان حسناته، وأن يشفيه شفاءً من عنده لا يغادر سقمًا، وأن يرزقه دوام الصحة والعافية.