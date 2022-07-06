وصول إيناس عبدالدايم وزير الثقافة جنازة والدة ريهام عبدالحكيم

تقام حاليا صلاة الجنازة على والدة الفنانة ريهام عبدالحكيم، بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وكانت منى فاروق، ومروة ناجي أول الحاضرين، ووصلت منذ قليل الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لتقدم واجب العزاء في والدة الفنانة ريهام عبدالحكيم.

وفاة والدة ريهام عبدالحكيم

ورحلت عن عالمنا، أمس، والدة ريهام عبدالحكيم بعد معاناة مع المرض، حيث أعلنت ريهام عبدالحكيم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة والدتها، قائلة: «انتقلت إلى رحمة الله أمي وحبيبتي سبب وجودي وأطيب قلب في الدنيا وأغلى ما لدى، اللهم تغمدها برحمتك وتقبلها قبولا حسنا وأسكنها فسيح جناتك.. فضلا اذكروها في دعائكم في هذه الأيام المفترجة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

اعتذار ريهام عبد الحكيم عن الحفل

واعتذرت ريهام عبدالحكيم عن حفل إحياء ذكرى الملحن محمد الموجي، يوم الأحد الماضي، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وذلك لمرض والدتها الشديد، لتطوع الفنان مروة ناجي لإنقاذ الموقف وتقدم الحفلة.

وكشفت حينها مروة ناجي سبب التغيير المفاجئ في برنامج الاحتفالية، وظهور بوسترات جديدة تحمل صورتها بدلا من صورة زميلتها ريهام عبدالحكيم، وقالت عبر حسابها بموقع «فيس بوك»: «نظراً لظروف مرض والدة أختي وعشرة عمري الفنانة الراقية ريهام عبدالحكيم، نتمنى لوالدتها الشفاء عاجلاً غير آجل يا رب، مقدرش أتأخر أبداً عن قرار دار الأوبرا المصرية، ولا عن ريهام لمشاركتي عوضا عنها في إحياء حفل ذكرى الموسيقار الكبير محمد الموجي، المقرر إقامته غداً الأحد الموافق 3 يوليو بالمسرح الكبير، الساعة 8 مساءً».