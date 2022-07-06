خطوات التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 –2023، لمدة 15 يومًا حتى الأربعاء 20 يوليو 2022.

خطوات التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأشارت التعليم على الموقع الرسمى لها، أن خطوات التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية تكون كالتالي:

- يقوم الطالب باختيار النموذج الذي يرغب التقديم عليه كاختيار أولي من بين التعليم والتدريب المزدوج، التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز.

- يقوم الطالب باستكمال بيانات التقديم وتحديد الرغبات التفصيلية في النموذج المختارعلى سبيل المثال: «تحديد رغباته في المدرسة، التخصصات بداخل هذا النموذج » بحد أقصى 3 رغبات تفصيلية.

- يتاح للطالب التقديم فقط على النماذج، المدارس، التخصصات التي تناسب مجموعه في الشهادة الإعدادية ومحل سكنه.

- يحدد الطالب في استمارة إبداء الرغبة إذا كان يرغب في التقديم على نموذج ثان في حال عدم تأهله لاختياره الأول.

- في حالة إبداء الرغبة في التقديم على نموذج ثان يتعين له اختيار 3 رغبات تفصيلية في النموذج الثاني بحيث أن لا يتعدى إجمالي رغبات الطالب نموذجين من الثلاثة نماذج «التعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، و مراكز التميز» و 6 رغبات تفصيلية.

- بعد تسليم نموذج إبداء الرغبة إلكترونياً، يتم توجيه الطالب لسداد مبلغ وقدره 100 جنيه مصري من خلال شبكات الدفع الإلكتروني وتكون غير مستردة.

- يتعين لجميع الطلاب الذين أتموا عملية سداد الـ100 جنيه دخول امتحان القبول ويتم إعلامهم بمكان وموعد الامتحان من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- يتم عقد امتحانات القبول داخل المدارس المحددة كمراكز للامتحانات في المواعيد المحددة.

- يتم عقد الامتحان إلكترونياً من خلال المنصة.

- يتم إعلام الطلاب المرشحين للتقدم للمقابلة الشخصية بناءً على درجات امتحان القبول.

- يقوم الطلاب المرشحون للمقابلة الشخصية بسداد مبلغ وقدره 150 جنيها مصريا من خلال شبكات الدفع الإلكتروني وتكون غير مستردة.

- يتم تنسيق الطلاب بناءً على رغباتهم المسجلة ودرجاتهم في امتحان القبول وعليه فمن الممكن أن يتم توجيه الطالب لعمل المقابلة الشخصية في اختيار غير اختياره الأول.

- يتم إعلام الطلاب الذين أتموا عملية سداد الـ150 جنيها «سداد إجمالي 250 جنيه على المرحلتين»، بمكان وموعد الامتحان من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- يتم تشكيل لجان المقابلة الشخصية بالمدارس لاستلام وفحص المستندات.

- تقوم اللجنة بتحديد الطلاب المقبولين حسب المعايير التي تقرها كل مدرسة أو مديرية بعد الانتهاء من المقابلات.

- يتم إعلام الطالب بقبوله وتفاصيل المدرسة أو التخصص من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- في حالة عدم اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية، يتم إعلامه في حال وجود أماكن شاغرة في إحدى رغباته المتبقية على أن تكون درجة الطالب في امتحان القبول مستوفية لشروط تلك الرغبة التي يوجد بها أماكن شاغرة.

في حال رغب الطالب في دخول مقابلة شخصية ثانية يوجّه لسداد 150 جنيه أخرى قبل دخول المقابلة.