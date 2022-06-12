«التعليم» تعلن شروط التقديم في المدارس التكنولوجية التطبيقية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مصر بدأت بتطبيق فكرة المدارس التكنولوجية التطبيقية في 2018 بـ3 مدارس وحققت نجاحا، وفي العالم التالي جاء 8 مستثمرين في مجالات مختلفة فجرى زيادة عدد المدارس إلى 11 مدرسة، لافتا إلى أنّ المدارس التكنولوجية التطبيقية هي شراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والشركات الاستثمارية من أجل تخريج فنين يعملون في المصانع.

38 مدرسة تكنولوجية في مصر

وأوضح مجاهد، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنّ باب التقديم للمدارس التكنولوجية التطبيقية سيفتح خلال أسبوع، مشيرًا إلى أنّ المستثمرين يساهمون بشكل كبير في هذه المدارس التي وصل عددها إلى 38 مدرسة بالشراكة مع شركات كبرى في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح أحد المدارس التكنولوجية التي شجعت باقي المستثمرين على الإقبال على المشاركة في المدارس.

شروط التقديم في المدارس التكنولوجية التطبيقية

وأشار مجاهد، إلى أنّ شروط التقديم في المدارس التكنولوجية التطبيقية، لطلاب المرحلة الإعدادية تشترط الحصول على مجموع يبدأ من 240 درجة أي بنسبة 75%، ويمكن التقديم من خلال رابط موقع التعليم الفني الذي يتضمن على مختلف مدارس التعليم الفني.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنّ الطالب المتقدم يخضع لاختبار لتحديد مستواه في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي، بالإضافة لفحص طبي، تليه مقابلة شخصية، لافتا إلى أن خريج تلك المدارس يمكنه العمل في الشركات الموقعة على بروتوكولات التعاون مع الوزارة بعد التخرج مباشرة وإنهاء مدة الدراسة.