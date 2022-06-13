أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 جميع المديريات، بالاسم ورقم الجلوس، للاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في المحافظات التي تم اعتمادها رسمياً.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 جميع المديريات بالاسم ورقم الجلوس

ويستطيع أولياء الأمور والطلاب الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم، والحصول علي النتيجة بالاسم ورقم الجلوس وفق الخطوات التالية:-

- الدخول علي رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم الأساسي.

- إدخال رقم الجلوس .

- اختيار المحافظة التابع لها.

- ثم الضغط علي عرض النتيجة.

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية القاهرة 83%

وكان اللواء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 83%.

- نسبة النجاح الدورالأول للشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القاهرة 83 %.

- نسبة نجاح 100% في امتحانات الإعدادية الصم وضعاف السمع.

- نسبة النجاح في الإعدادية للمكفوفين 62%.

- نسبة النجاح الشهادة الإعدادية في المدارس الدولية 96.6%.

- نسبة النجاح في امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87%.

- نسبة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%.

- عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات 180891 طالب وطالبة.

- عدد الطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية 147653 طالب وطالبة.

- عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة 155 طالب وطالبة.

- حصلت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.8 %.

- حصلت إدارة روض الفرج التعليمية على المركز الثاني بنسبة نجاح بلغت 96.4 %.

- حصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7%.