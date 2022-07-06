الهلال الأحمر للحجاج من مرضى السكر: اكتب بياناتك الطبية على كارت لسهولة إسعافك

أكد الهلال الأحمر المصري، أن السكر من الأعراض الشائعة عند أغلب الناس، لافتا إلى أنه من الممكن التعايش معه من خلال نظام أكل منضبط وتناول الأدوية الخاصة به.

نصائح للحجاج مصابي مرضى السكر

وقدم الهلال الأحمر المصري في بث مباشر له على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من النصائح للحجاج من مرضى السكر بأن يكون متواجد داخل حقائبهم حلويات، وجهاز قياس السكر في الدم، وحقنة الأنسولين الخاصة بالحاج، مشيرا إلى أنه في حالة الشعور بأي عرض من أعراض نقص السكر في الجسم مثل التعرق الشديد أو الجوع المفاجئ، أو التعب أو الإرهاق فعلى الحاج قياس السكر وأخذ قطعة حلوى على الفور، مناشد الحجاج بكتابة البيانات المتعلقة بالحالة الطبية على كارت أو أسورة حتى يتم الإسعاف حال الدخول في غيبوبة سكر.

الأمراض المزمنة تتطلب اهتماما خاصا

ولفت إلى أن الأمراض المزمنة تتطلب اهتماما خاصا، خصوصا وقت أداء مناسك الحج، مناشدا أصحاب الأمراض المزمنة باستشارة الطبيب وأخذ الأدوية المناسبة خلال فترة الحج، وحفظ الأنسولين في حافظة ثلجية للحفاظ عليه من درجات الحرارة المرتفعة.

من جانبه قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن خطة التصعيد للحجاج ستبدأ من عصر الخميس 8 ذي الحجة، من خلال 70 أتوبيس موديلات حديثة، وسيتم تقسيم كل 45 حاجا في أتوبيس بمشرف، لافتا في بيان صادر عن وزارة التضامن إلى أنه سيتم بدء التحرك من بعد عصر الخميس إلى بعد العشاء، لضمان عدم وجود زحام بين الحجاج، وقت المغادرة والوصول، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم البعثة إلى قسمين؛ جزء في مكان المغادرة لضمان إتمام التفويج وعدم وجود أي مشكلات، والنصف الآخر في مقر الوصول للمشاعر المقدسة، لتسكين الحجيج، والتأكد من تمام الوصول.