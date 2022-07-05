غرامة الحج بدون تصريح.. وتحذيرات من التعامل مع المواقع المشبوهة

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، الأربعاء، أنّ هناك غرامة الحج بدون تصريح لكل من يحاول أداء فريضة الحج بدون تصريح رسمي من الجهات السعودية المختصة بذلك، وقال المتحدث باسم الأمن العام، سامي الشريخ، إن القوات الأمنية ستكون داخل جميع الأماكن المقدسة، وكذلك على جميع الطرق المؤدية إليها لضمان الالتزام باللوائح خلال موسم الحج، حيث ستوقع غرامة الحج بدون تصريح للمخالفين، وفقما نقلته قناة «العربية».

غرامة الحج بدون تصريح

وعن قيمة غرامة الحج بدون تصريح، فقد أفادت السلطات السعودية أنّ مبلغ غرامة الحج بدون تصريح ستكون قيمته 2665 دولارًا وهو ما يعادل 10000 ريال سعودي.

القبض على عدد من المحتالين

وأشار المتحدث باسم الأمن العام إن القوات الأمنية السعودية اعتقلت 19 شخصا بتهمة الاحتيال في الإعلان عن خدمات الحج مثل أداء المناسك نيابة عن آخرين.

ومن جهتها وفي وقت سابق حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية، المواطنين والمقيمين من التعامل مع أي مواقع مشبوهة تروج لحملات الحج وتجنيد روابط التسجيل، وأضافت أن التسجيل في حج هذا العام من داخل المملكة سيكون عبر موقعها الإلكتروني.

خدمات للحجاج عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج

وبحسب المتحدث باسم الأمن العام، فإن الخدمات المقدمة عبر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني تضمنت تقديم وتوزيع الأضاحي على الحجاج وترتيب المواصلات، ويشار إلى أنّ الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة، يجب أن يقوم به جميع المسلمين الذين لديهم الوسائل مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

وستسمح المملكة لمليون حاج من داخل وخارج الدولة بالمشاركة في مناسك الحج لهذا العام بعد أن خفضت بشكل حاد عدد الحجاج بسبب جائحة فيروس كورونا، ويلي الحج عيد الأضحى، حيث يشتري المسلمون تقليديًا خروفًا كاملًا لذبحه وتوزيعه على الأصدقاء والعائلة والفقراء.