هل لتلبية الحج وقت محدد؟.. مستشار الوعي الديني بالتضامن يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، الفقيه الإسلامي، ومستشار الوعي الديني بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه بعد نيه الحاج للعمرة أو الحج سواء من ميقات رابغ أثناء الذهاب لجدة، أو من أبيار علي، لافتا إلى أن التلبية تبدأ بعد الإحرام مباشرة «لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة معا»، ثم تبدأ تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مشيرا إلى أن الحاج يظل يلبي.

التلبية مستمرة حتى طواف الإفاضة فى أول أيام عيد الأضحى

وأضاف مستشار الوعي الديني بوزارة التضامن الاجتماعي، في بث مباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن التلبية هي تلبية دعوة ربنا للحج، مشيرا إلى أن الحاج الذي يذهب للعمرة تنتهي التلبية بمجرد الوصول للكعبة «مجرد مايرى الكعبة»، ويبدأ في طواف العمرة وقف التلبية، مشيرا إلى أن التلبية لفريضة الحج ستظل مستمرة للحج، وتستمر التلبية حتى طواف الإفاضة في أول أيام عيد الأضحى، والسنة هي التلبية أثناء ركوب الطيارة والباص.

التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير صادر عنها، أنه تم العمل على تخصيص مشرف لكل 44 حاجًا، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، مشيرة إلى أنه تم إنشاء عيادتين بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفتت التضامن إلى أن المخيمات جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدة أنه تم تزويدها بوسائل التهوية وتجهيزها بطريقة مريحة، كما تم الاتفاق على تقديم وجبة جافة لإفطار الحجاج خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة.