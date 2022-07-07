إيمي سلطان تطالب بـ قانون لحماية الراقصات من التطاول عليهن (فيديو)

طالبت الراقصة إيمي سلطان، بضرورة وجود تشريع يحمي الراقصات من التطاول عليهن، ومعاقبة كل من يفعل ذلك، بهدف الحد من الإساءة التي تصاحب السيدات اللاتي يعملن في هذا المجال، وذلك خلال تصريحاتها لـ«تليفزيون الوطن».

إيمي سلطان: لا يوجد قانون يحمي الراقصة من التطاول عليها

وعن الهيبة التي كان تتمتع بها الراقصة في الماضي أسوة بالفنانتين تحية كاريوكا وسامية جمال، بعكس التقليل منها الآن، وأصبحت كلمة راقصة مرادف لمعنى آخر لا يحمل التقدير، أكدت إيمي سلطان: «لأنه لا يوجد قانون يحمي الراقصة، وإنه من غير المقبول إهانة أي مهنة، للأسف كلمة راقصة تستعمل باعتبارها شتيمة، أي حد عايز يشتم حد يقوله أمك رقاصة».

معاقبة كل شخص يتطاول على مهنة الراقصة ضرورة

وأضافت إيمي سلطان: «مش عارفة إزاي شخص بيرقص تعتبر شتيمة، ومش بشوف حد يتخذ إجراء قانوني ضد أي شخص يتطاول على غيره، وطول ما الناس شايفين إن ده تمام ومحدش بياخد إجراء قانوني، هيكون في تمادي في الموضوع ده».

وعن اتخاذها أي اجراءات قانونية ضد أشخاص تنمروا عليها باعتبارها راقصة، أكدت: «مش بسمع أصلا لأي كلام عشان أنا مش فاضية، مشغولة وعندي المشروع اللي بعمله وبنتكلم عنه، وهو مدرسة تعليم الرقص، وأنا شايفة لازم يكون فيه إجراءات قانونية ضد أي حد يغلط في شخص آخر، أو يستعمل شغلانة حد كنوع من أنواع الشتيمة».

وافتتحت إيمي سلطان، في الأيام الماضية أول مدرسة لتعليم الرقص بدعم من منظمة اليونسكو، ضمن مشروع ثقافي يهدف إلى تصنيف الرقص المصري ضمن التراث الشعبي غير المادي، وتحمل المدرسة اسم «تقسيم» وهدفها تعليم السيدات والأطفال من كل الأعمار، مع منحهم شهادة دولية.