«الهلال الأحمر»: 5 نصائح لتجنب تعرض الحجاج لضربات الشمس

وجه الهلال الأحمر المصري العديد من النصائح للحجاج، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أداء مناسك الحج وارتفاع نسبة الرطوبة، وتجنبا للتعرض لضربات الشمس.

نصائح للحجاج أثناء أداء مناسك الحج

وأشار الهلال الأحمر، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه على الحجاج أثناء أداء مناسك الحج اتباع ما يلي:

- استخدام المظلات الشمسية تجنبا لتعرض الحجاج لضربات الشمس.

- الإكثار من شرب السوائل من 6 إلى 8 أكواب مياه على مدار اليوم.

- تجنب الحجاج لتناول المشروبات التي بها كافيين، لأنها تزيد فقدان المياه من الجسم.

- في حالة تعرض الحاج إلى دوخة أو غثيان أو صداع أو جفاف في البشرة، وقلة التعرق رغم ارتفاع درجات الحرارة، فلابد من الذهاب إلى أقرب مركز صحة.

- في حالة تعرض الحاج إلى حروق بسبب ضربات الشمس فينبغي على الحاج عمل كمادات باردة على مكان الإصابة، وعدم التعرض للشمس حتى لا تزيد المضاعفات، وتناول مسكن بعد الرجوع للطبيب.

ولفت الهلال الأحمر المصري في بث مباشر له، على صفحة وزارة التضامن، إلى أن الاجهاد العضلي الذي قد يحدث للحجاج يكون بسبب ضعف اللياقة البدنية أو الإرهاق الشديد، الحركة العنيفة، ناصحا من يشعرون به التوقف تماما عن الحركة مع أخذ قسط كافٍ من الراحة.

تقديم وجبات إفطار وغداء للبعثة المصرية

من جانبها تسلمت البعثة الرسمية لـ«حج الجمعيات» برئاسة أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي، الخيم الخاصة بمنى وعرفات، بعد استيفاء المطلوب من قبل البعثة؛ مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع شركة تغذية لتقديم وجبات إفطار وغداء للبعثة المصرية، وعدد كبير من المياه والمرطبات، مع التنسيق الكامل مع وزارة الصحة المصرية والسعودية لمتابعة كل الإجراءات الصحية والاحترازية لموسم الحج هذا العام.