إزاي تتجنب الإجهاد العضلي أثناء أداء مناسك الحج؟.. إليك نصائح «الهلال الأحمر»

ذكرت جمعية الهلال الأحمر المصري أنَّ الحج أحد المناسك الدينية التي تحتاج إلى بذل مجهود كبير على مدار عدة أيام، خاصة المجهود المبذول فى المشي، الذي يسبب الإجهاد العضلي لعدد كبير من الحجاج.

أسباب الإجهاد العضلي أثناء أداء مناسك الحج

وأشار الهلال الأحمر، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن الإجهاد العضلي يكون بسبب ضعف اللياقة البدنية أو الإرهاق الشديد، الحركة العنيفة، ناصحا من يشعرون به التوقف تماما عن الحركة مع أخذ قسط كافٍ من الراحة، والضغط على العضو المصاب مع تبريده بالماء، ورفعه للأعلى لتخفيف الألم.

الحرص على شرب من 6 إلى 8 أكواب مياه

وناشد الهلال الأحمر، الحجاج باستشارة الطبيب حال الإحساس بأي شعور بالألم، وضرورة تلقي الرعاية الصحية من أقرب مركز رعاية، والحرص على شرب من 6 إلى 8 أكواب مياه يوميًا، إلى جانب تناول السوائل طوال اليوم، مشيرًا إلى أنَّ الجسم يفقد كميات كبيرة من الماء خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في ساعات الظهيرة، لذلك يجب تناول السوائل بكثرة.

كما نصحت جميعة الهلال الأحمر، الحجاج بتجنب شرب السوائل التي تحتوي على كافيين، والحماية من أشعة الشمس، لتجنب التعرض للإنهاك الحراري أو ضربة شمس.

التنسيق مع الصحة لمتابعة الحالة الصحية لحجاج

فيما قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إنَّه تمّ التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، مضيفًا أنَّه جرى إنشاء عيادتين بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.