عاجل.. الإنتاج الحربي تفتح التقدم لمدرستيها للحاصلين على الإعدادية

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي فتح باب التقدم للالتحاق بمدرستَيّ الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام وحلوان، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، لمدة 15 يومًا حتى 20 يوليو 2022، على الرابط التالي: https://dualedu.moe.gov.eg

وطالبت الوزارة، في تنويه لها، بضرورة الاطلاع على شروط الالتحاق والقبول بكل مدرسة نظرًا لاختلافها من مدرسة لأخرى، على الرابط التالي:

https://tech.moe.gov.eg/tech/article/importanturls/374

شروط التقديم والقبول الخاصة بمدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

شروط التقديم والقبول الخاصة بمدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- يتاح التقديم للبنين من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.