رئيس الوزراء: ضخ استثمارات من الخارج في القطاعات الإنتاجية والتصنيعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لاستعراض المشروعات الإنتاجية والصناعية المقترحة من جانب إحدى الشركات المصرية للاستثمار في عدد من القطاعات، وذلك بحضور كل من اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

تقديم الدعم اللازم للمستثمرين

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التجارة والصناعة تقريرا حول العروض المقدمة من إحدى الشركات المصرية لتنفيذ مجموعة من المشروعات المقترحة في عدة قطاعات إنتاجية وتصنيعية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقدم الدعم اللازم للمستثمرين، كما تقدم التسهيلات المطلوبة لعمليات التوسع في المشروعات الصناعية القائمة؛ من أجل العمل على إعداد قاعدة صناعية قوية تغطي احتياجات السوق المحلية، وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى الخطة الاستثمارية المقترحة من جانب الشركة لتنفيذ توسعات في عدد من المشروعات القائمة بمجالات الطاقة، وتوصيل الغاز للمنازل، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى التوسع في مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وكذلك التوسع في مشروعات صناعة الورق والكرتون، فضلا عن التوسع في مجال صناعة الأغذية والحاصلات الزراعية، بجانب التوسع في إنتاج الصوف الصخري والزجاجي.

وأضاف المهندس محمد عبد الكريم أن هناك مجالات أخرى مقترحة من الشركة المصرية لتنفيذ مشروعات جديدة بجانب التوسع في الصناعات القائمة، موضحا أن الشركة قدمت مقترحا في مجال الطاقة يتمثل في تصنيع خط أنابيب افتراضي، كما تخطط لإنتاج وقود خليط، فضلا عن مشروعات أخرى تعدينية وفي المسبوكات والصناعات الهندسية ومواد البناء، والمشغولات الحديدية والمعدات.

سرعة التفاوض بشأن المشروعات المقترحة

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بسرعة دراسة المشروعات المطروحة، ولا سيما أنها تتلاءم مع الفرص الاستثمارية التي أعدتها وزارة الصناعة واحتياجات التوسع في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، كما يتم ضخ استثمارات من الخارج في القطاعات الإنتاجية والتصنيعية، مكلفا بعقد لقاء مع مسئولي الشركة وسرعة التفاوض بشأن المشروعات المقترحة.