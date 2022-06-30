وزيرة التجارة: 787 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر في 2021

ألقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كلمة، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك، الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر، تحت شعار: «الجزائر ـ مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة»، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر.

المنتدى الاقتصادي سيسهم في تعزيز العلاقات بين مصر والجزائر

واستهلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كلمتها، بتقديم الشكر لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، على تنظيم هذا المنتدى المهم، الذي سيسهم في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، مؤكدة أن العلاقات المصرية الجزائرية، وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ.

وأكدت «جامع» أن زيارة عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر الشقيقة إلى القاهرة خلال شهر يناير الماضي ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطت دفعة كبيرة لمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين، وتشكل ركيزة أساسية لمزيد من التعاون في شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت «جامع» أن زيارة الوفد الحكومي المصري الرسمية للجزائر، تأتي خلال فترة من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، نظراً لما فرضته جائحة كورونا من تحديات على اقتصاديات الدول، وما سببته الجائحة من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلاً عن الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيدا من الجهود على المستويين المحلي والدولي لاحتواء تلك الأزمات المتعاقبة.

وفي هذا الإطار، أعربت وزيرة التجارة والصناعة عن تطلع الجانب المصري، إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الجزائري في جميع المجالات وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعة في القطاعات ذات الأولوية للجانبين مثل: الصناعات الغذائية، وصناعات الجلود والأحذية، وصناعة النسيج، والأخشاب، وقطع الغيار.

وخلال كلمتها، لفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي مكنتها من الصمود أمام التداعيات العالمية التي خلفتها الأزمة الحالية، وهو ما أثمر عن نجاح مصر في تحقيق معدلات نمو إيجابية تخطت 6%، كما سجلت الصادرات المصرية السلعية أعلى قيمة لها في تاريخها بقيمة 32.4 مليار دولار خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ 27%.

وتحقق هذا الإنجاز، نتيجة السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين والمصنعين، وإنشاء عددا من المجمعات الصناعية الجديدة وتطوير المناطق الصناعية وربط الأنشطة الإنتاجية المستهدفة بها بالمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاعات الهندسية والمعدنية، والتشييد والبناء، والكيماويات، والصناعات الغذائية والدوائية.

وأكدت «جامع» أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب الجزائري في مجال نقل الخبرة المصرية في إنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإنشاء وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم زيارات ودورات تدريبية للمختصين في هذا المجال من الجانب الجزائري.

حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بلغ 787 مليون دولار في 2021

وأوضحت أن العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية شهدت تطوراً خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلبا على معدلات نمو التجارة العالمية.

وفي ختام كلمتها، أكدت «جامع»، حرص الجانب المصري على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري بعد تشكيله الجديد، بما يسهم في إعطاء دفعة لمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.