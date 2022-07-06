رئيس «التنظيم والإدارة»: التحول الرقمي يقي من الفساد ويقلله

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك دراسات مستمرة لتحديد المطلوب من المهن المختلفة في الحكومة، وحاليا توجد برامج تدريبية، وتحريك الموظفين من أماكن الفائض إلى العجز، مع ترشيد قرارات التوظيف الحكومي، لتحقيق مصالح المؤسسة والموظفين، لافتا إلى أن التحول الرقمي يقي من الفساد ويقلله، ويسرع في اتخاذ القرارات، ويحسن الخدمات، وهذا ظهر في التقديم أونلاين للوظائف.

البشر ثروة مصر وليس الحجر

أضاف «الشيخ»، خلال استضافته في برنامج «المواجهة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم، أن مصر مليئة بالأكفاء، وأفضل ما في البلد البشر وليس الحجر الموجود فيها، لأن البشر المنتجين للحضارة المصرية، قادرين على إنتاج حضارات أفضل، وتلقى قبول العالم كله واهتمامه، مؤكدا أن الترقيات في الماضي كانت أقل، وتتم ببطء، لكن تم تحديد سنين الترقيات، وإيجاد مستويات موسعة، وهذا سيعمل على تحسين الأجور، لكن في قانون 1979 كانت الترقيات تتم ببطء وأحيانا لا تحدث من الأساس، بسبب عدم وجود توقيت منتظم.

كل 3 سنوات لبعض الأشخاص

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الوظائف القيادية، يتقدم لها كل الأفراد من خارج وداخل الجهات، وكذلك الجهاز الإداري للدولة، لكن الاختيار يكون لشخص واحد فقط، ويكون هناك حافز لمن وصله للوظائف القيادية، كل 3 سنواته قيمته 150 جنيها، وهذا يعد بمثابة ترقية للشخص، لأنه لن يترقى لأن الوظيفة القيادية أعدادها أقل ويتم اختيار شخص واحد.