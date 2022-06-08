«المركزي للتنظيم»: من وصل لقمة الجهاز الإداري يحصل على حافز إضافي

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الترقيات التي أعلنها مجلس الوزراء اليوم، يأتي بسبب مرور 3 سنوات من بعد إصدار القانون الخاص بالعمل في الجهاز الإداري للدولة، إذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن تجر الترقية باستمرار وانتظام، «تقويم الأداء للموظف، جزء أساسي للحصول على الترقية في أول يوليو المقبل».

الشيخ: حافز إضافي لـ500 ألف موظف بالجهاز الإداري

أضاف «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن العدد المتوقع من الترقيات وإعطاء حافز إضافي، يصل تعدادهم لـ500 ألف موظف بالجهاز الإداري، «من وصل لقمة الجهاز الإداري للدولة فسيكون البديل عن الترقية إعطاء حافز جديد لهم».

الشيخ: يجب المرور بالمدد الزمنية الخاصة

واستطرد: «الأصل في الترقيات، هو تطبيق قرار وزارة التخطيط المتعلق بتقويم الأداء، إذ تأتي السلطات المختصة في كل الجهات الحكومية المختلفة، بتقييم الأداء الخاص بالموظفين خلال شهري نوفمبر ومايو من كل عام، ويجب أن يكون قد مر المدد الزمنية الخاصة بهم، وأن يكونوا على رأس العمل في 30 يونيو 2022، وإلا فلن يكونوا مستحقين للترقيات».

وأوضح أن هناك شروط أخرى متعلقه بالنزاهة الوظيفية أو حال كان صدر عليه حكم، فسيكون مستبعدا عن تلك الترقية الوظيفة، مشيرا إلى أن قيمة الحافز تتراوح ما بين 100 جنيه وحتى 150 جنيه، «الحوافز مقاربه علشان يكون فيه عدالة في الأجور».

وتابع: «بنجري المسابقة الأولى لتعيين أئمة وخطباء المساجد والمدرسين لوزارة الأوقاف، البالغ عددهم ألف شخص، كما وسيتم إطلاق إعلان جديد لـ1000 إمام وخطيب ومدرس بالوزارة قريبا، وهناك إعلان ثالث للمهندسين في وزارة الري سيتم إطلاقه، ونستعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق مسابقة لتعيين المدرسين المساعدين».

واختتم: «عدد الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة يبلغ عددهم 76 ألف، في حين تم نقل 43 ألف موظف، وبدأنا العمل بعدد أيام معينه في المقرات الجديدة بداية 1 يوليو، وستزيد الأعداد تباعا، وكل الجهات شغالة، وبالتدريج سيتم العمل على زيادة عدد الأيام الخاصة بكل هيئة بشكل مستقل».