موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في قطر.. يوم السبت 9 يوليو

منذ إعلان المملكة العربية السعودية، بداية شهر ذي الحجة الخميس الماضي، الموافق الثلاثين من يونيو، وذلك بحسب الرؤية الشرعية للهلال، ومنذ اقتراب موعد الوقوف على جبل عرفات، وهو ما يعد الركن الأعظم في الحج، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «الحج عرفة»، ويلي ذلك عيد الأضحى المبارك، يكثر البحث عن موعد صلاة عيد الضحى 2022 في قطر استعدادا لعبادة الله، وأداء صلاة عيد الأضحى في وقتها.

موعد عيد الأضحى 2022 في قطر

ويوافق موعد عيد الأضحى 2022 في قطر، السبت العاشر من ذي الحجة، الموافق التاسع من يوليو 2022، وبسبب عدد أيامه الأكثر من عدد أيام عيد الفطر، يعرف باسم اليمين العظيم، كما يعرف اليوم الأول من عيد الأضحى باسم يوم النحر، لأن المسلمين يحرصون على تقديم الأضاحي فيه، ويستمر ذبح الأضاحي حتى غروب الشمس في اليوم الرابع

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في قطر

يبدأ موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في قطر، في الساعة الخامسة و15 دقيقة من يوم السبت، العاشر من ذي الحجة، الموافق التاسع من يوليو 2022

تسمية عيد الأضحى المبارك

ويسمي المسلمون في مختلف الأقطار عيد الأضحى المبارك بأسماء متعددة، منها عيد الحاج ويوم النحر، وغيرها، كما يحرصون فيه على أداء الدعاء، وذكر الله، وتقديم الهدايا، والعطف على الفقراء، كما تتزين المدن والشوارع، ويرتدي الأطفال ملابس جديدة، كما يعد موسما لشراء الحلويات والفواكه التي يتم تناولها عقب تناول الأطباق الرئيسية.

إجازة عيد الأضحى 2022 في قطر

من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2022 في قطر من يوم الجمعة 9 يوليو، وهي وقفة عيد الأضحى 2022 في قطر، على أن يكون السبت هو أول أيام عيد الأضحى 2022 هو يوم 9 يوليو، وتنتهي إجازة عيد الأضحى 2022 يوم الخميس 14 يوليو.