موعد وقفة عرفة 2022 في قطر وأيام الإجازات الرسمية

مع إعلان المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة وأن يوم الخميس 30 يونيو كان أول أيام هذا الشهر الحرام، بدأ كثيرون يبحثون خلال الأيام الماضية عن أيام وقفة عرفة في الدول العربية والإسلامية، ومنها موعد وقفة عرفة 2022 في قطر، حيث يحرص الشعب القطري على إحياء جميع طقوس عيد الأضحى المبارك، حالهم مثل حال مسلمي العالم.

وعادة ما تحصر كثير من الجهات في قطر على إقامة مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كزيارة المتحف الوطنين وحضور السيرك الإفريقي وغيرها من الفعاليات، كما تحرص المولات إلى إقامة بعض الفعاليات الخاصة بالأطفال.

موعد وقفة عرفة 2022 في قطر عقب ثبوت رؤية الهلال

وبشأن موعد وقفة عرفة 2022 في قطر، كانت السلطات القطرية أعلنت أن أول أيام شهر ذي الحجة هو الخميس 30 يونيو الماضي وذلك بعد التثبت من قبل المراقبة بشأن رؤية هلال الشهر الحرام، وهي في ذلك تتوافق مع موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية، أي يوم السبت المقبل التاسع من يوليو العاشر من ذي الحجة.

وعليه، فإن وقفة عرفة في قطر ستكون يوم الجمعة المقبل الثامن من يوليو التاسع من شهر ذي الحجة، حيث يأتي العيد ومعه وقفة عرفة في نفس الموعد تقريبا في غالبية الدول العربية والإسلامية.

إجازات عيد الأضحى 2022 في قطر

وأعلنت السلطات المختصة موعد إجازات عيد الأضحى 2022 في قطر، حيث ستكون 5 أيام للعاملين في القطاع العام وتبدأ يوم وقفة عرفة التاسع من ذي الحجة الثامن من يوليو، وهي إجازة مدفوعة الأجر.

أما القطاع الخاص، فإن إجازة عيد الأضحى ستكون 3 أيام فقط، تبدأ من يوم وقفة عرفة أي الثامن يوليو وتستمر أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.