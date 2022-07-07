علي جمعة يوضح 10 آداب لزيارة المسجد النبوي وكيفية السلام على المصطفى

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن آداب زيارة مقام النبي ومسجده.

آداب زيارة مسجد النبي

وأوضح علي جمعة، أن زيارة مقام النبي قُربة من أفضل القُربات إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب استحقاق شفاعة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من الوفاء لحقه علينا، وهذه الآداب هي:

1ـ يُستحب للزائر أن ينوي التقرب إلى الله بالصلاة في مسجد النبي لفضل ثواب الصلاة في مسجده.

2ـ يُستحب الإكثار من الصلاة على الحبيب في طريقه إلى طيبة «المدينة المنورة»، ولا سيما إذا بدت له معالم المدينة وأشجارها وأبنيتها، وأن يسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته ويتقبلها منه

3- يُستحب الاغتسال قبل الدخول إلى مسجده للسلام عليه وأن ينظف نفسه، ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب.

4ـ على المرء أن يستشعر في قلبه أنه في أشرف بقاع الأرض بعد مكة.

5ـ يُستحب أن يقول عند دخول المسجد النبوي الشريف كما عند دخول المسجد الحرام: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك».

كيفية السلام على النبي

6ـ ويُصلي في الروضة سُنة تحية المسجد، ويشكر الله تعالى على هذه النعمة ويسأله القبول، ثم يأتي المقام الشريف حيث جسد سيدنا وحبينا سيدنا محمد، فيقف مستقبلا المقام والقبلة خلفه، ناظرا إلى أسفل المواجهة الشريفة، غاض الطرف، ممتلئ القلب إجلالا وتعظيما وتوقيرا لمنزلة من هو في حضرته.

ويُسلم بصوت معتدل قائلا: «السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا بشير، السلام عليك يا طاهر، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي الأمة، السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين، جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته، وصلى الله عليك وسلم كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل أفضل وأطيب وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين.

ويضيف: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».

7ـ يجب الحرص على الصلاة في الروضة فقد روى أبو هريرة أن رسول الله قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي»، وينبغي أن يحرص على أن يصلي الصلوات كلها في مسجد رسول الله، وأن ينوي الاعتكاف فيه.

الصلاة في مسجد قباء

8ـ ويُسن الخروج إلى البقيع كل يوم، ولا سيما يوم الجمعة وذلك بعد أن يسلم على النبي، ويقول عندما يصل إلى البقيع: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لنا ولهم».

9ـ ويستحب زيارة قبور شهداء أُحد، ويبدأ بحمزة عم رسول الله وسيد الشهداء.

10ـ ويُستحب استحبابا مؤكدا أن يأتي مسجد قباء، والأولى أن يأتيه يوم السبت، لما صح أن رسول الله قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة».