علي جمعة يوضح ماذا فعل النبي من يوم عرفة إلى انتهاء الحج؟ «فيديو»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى عرفات وخطب فيها، وصلى في مسجد نمرة أو إبراهيم، أو وادي عرنة، ثم انتقل إلى عرفات وصلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في هذا المكان المبارك، ثم دخل إلى عرفات فوقف في جبل الرحمة، وقال: «وقفت هنا وعرفة ملها موقف».

ماذا فعل النبي من يوم عرفة إلى انتهاء الحج

وأوضح علي جمعة، في فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السنة الصحيحة ليست أن تقف على عرفات، ولكن السنة الصحيحة هي أن تطيع توجه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال «عرفة كلها موقف».

التوجه إلى المزدلفة

وتابع «جمعة»، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في عرفات يذكر الله وبلجأ إليه حتى غربت الشمس، فلما غربت الشمس دفع من عرفات، وأصبح من السنة أن تجمع بين طرفي النهار، ثم بعد ذلك التوجه إلى المزدلفة، وهي تقع بين عرفات ومنة، وعندما وصل النبي إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير وقصر، وذلك عند المشعل الحرام، وبات النبي في المشعل الحرام، وصلى الفجر في اليوم الثاني وأذن للناس في الذهاب إلى مكة.

المبيت بمِنى

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق، أن النبي أنتظر قبل شروق الشمس ذهب إلى مِنى رمى العقبة الكبرى، وبدها توجه النبي إلى مكة، وجلس وحلق شعره وذبح هديه، وأكل منه، وهو ما يسمى بالتحلل الأصغر، وبعدها توجه النبي إلى الطواف، وبعدها أصبح متحلل التحلل الأكبر ولبس ملابسه، وهكذا خرج من نطاق الإحرام.

رمي الجمرات

وأشار علي جمعة، إلى أن النبي بعد أن تحلل وغربت الشمس عاد إلى منى حتى يبيت فيها، وأنتظر في اليوم الثاني إلى غروب الشمس حتى يرمي العقبات الثلاث، وبعدها رجع النبي إلى منى للذكر والعبادة والتلاوة، وفي اليوم التالي ذهب إلى رمي العقبات الثلاث لليوم الثاني، واليوم الثالث فعل نفس الأشياء.