حصاد «زراعة الشيوخ» في دور الانعقاد الثاني.. 23 ملفا أبرزها «وقف الفيكس»

أعدت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي في مجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، تقريرا عن حصاد عملها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس، حيث تضمّن التقرير نحو 23 ملفا وموضوعا ناقشتها اللجنة، خلال اجتماعاتها على مدار دور الانعقاد الثاني.

حصاد «زراعة الشيوخ»

وجاء في مقدمة تلك الملفات، مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ودراسة أزمة الأسمدة الزراعية في مصر، واستعراض استراتيجية البنك الزراعي المصري.

كما تضمّن التقرير، استعراض وزير الموارد المائية لاستراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ودراسة اللجنة سبل تطوير نظم الري في مصر، ودراسة اقتراح برغبة بشأن «عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بقنا».

وتضمّن التقرير، أيضا استعراض استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو تنمية الثروة الحيوانية في مصر، إلى جانب دراسة تأثير المبيدات الزراعية على القطاع الزراعي، ودراسة موضوع توفير التقاوي الزراعية في مصر.

تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة بمصر

كما تضمن التقرير، دراسة اللجنة تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي في مصر، واستعراض دور مركز البحوث الزراعية في تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوي، واستعراض موضوع تنمية الثروة الحيوانية في مصر، ودراسة اقتراح برغبة بشأن «التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم في مصر»، وكذلك دراسة موضوع «الزراعات التعاقدية في مصر».

وتضمّن تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، دراسة اللجنة اقتراحا برغبة مقدم من النائب المهندس محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن «إقامة أسوار حماية على جانبي المجاري المائية (الترع)»، والدراسة المقدمة من المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، بشأن «اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر».

التضخم الاقتصادي العالمي

كما تضمّن التقرير، دراسة موضوع التضخم الاقتصادي العالمي وتأثيره على أسعار السلع والمنتجات الزراعية، ودراسة 4 اقتراحات برغبة مقدمة من النائب الدكتور محمد الصالحي، بشأن «إعادة تغيير ضوابط تغطية الترع، وتغطيات مصارف هلا والرياض، وبهنباي، وإكوة بالقنايات شرقية»، ودراسة اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد القناوي بشأن «منع زراعة أشجار الفيكس على جانبي المجاري المائية وعلى الأرصفة والطرقات والمسطحات الخضراء»، ودراسة اقتراح برغبة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن «التوجه نحو الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية»، ودراسة طلب مناقشة مُقدم من النائب المهندس عبدالسلام الجبلي وأكثر من 20 عضوا، بشأن إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات (الشباك الواحد).

وتضمّن دراسة اقتراح برغبة مُقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن «التصريح بحفر آبار مياه جوفية بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد»، ودراسة موضوع المياه الارتوازية.