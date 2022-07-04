«اتصالات النواب» تفتح ملف إنترنت بلا حدود في مصر.. استجابة لهاشتاج تويتر

تصدر هاشتاج «إنترنت بلا حدود في مصر»، تريند منصة التواصل الاجتماعي «توتير»، للمطالبة بإلغاء محدودية الإنترنت في مصر، وإلغاء سياسة الاستخدام العادل، وتجاوزت التغريدات نصف مليون تغريدة.

اتصالات النواب تناقش الغاء محدودية الإنترنت

وفي هذا الصدد كشفت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النوب، أنها ستفتح ملف الإنترنت غير المحدود في مصر خلال جلسة اللجنة اليوم، وذلك للاستجابة لطلبات العديد من المواطنين، بعد أن تصدرت حملة إنترنت غير محدود في مصر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

حملة «إنترنت بلا حدود في مصر»

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تتابع حملة «إنترنت بلا حدود في مصر» منذ فترة، وذلك لما يمثله الإنترنت من أهمية كبيرة في حياة المواطنين، حيث أصبح يستخدم في التعليم والعمل، والعديد من المهام الحياتية.

وأشارت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن نقاش دار بينها وبين رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، حول إلغاء محدودية الإنترنت في مصر، وأكد في حديثه أن هذا الأمر يحتاج إلى إلغاء الوصلات التي يُسرق الإنترنت من خلالها حتى تتمكن الدولة من إلغاء محدودية الإنترنت، وأنه جاري العمل على إلغاء تلك الوصلات.

البرلمان يفتح ملف محدودية الإنترنت في مصر

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، أنه سيتم فتح ملف محدودية الإنترنت في مصر خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم، وذلك للوصول إلى حل جذري للمشكلة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحلول والاقتراحات التي جرى طرحها في اجتماع اللجنة عقب نهاية الاجتماع اليوم.

حق المواطنين في إنترنت غير محدود

وأكد النائب أحمد حتة عضو لجنة اتصالات بمجلس النواب، أن مطالب المصريين بتوفير إنترنت بلا حدود، هو حق طبيعي في ظل التقدم التكنولوجي الهائل والاعتماد على الإنترنت في كل المجالات ولا تحتاج إلى هاشتاج أو أي حملات أو تريند لأن هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة من حق الجميع وهو أمر أن لا محالة وسيتحقق.

وقال «حتة» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يؤيد الحملة فلابد أن يكون في مصر إنترنت غير محدود متاح من كافة الشركات، مؤكدًا أن بعض الشركات أبدت تأييدها للمطلب، ولكن تنفيذ ذلك مع الزيادة الكبيرة لعدد المستخدمين وضعف الإنترنت في بعض المناطق، يحتاج لتطوير وتحديث البنية التحتية بشكل ضخم.

مشاكل الإنترنت في مصر

وأكد عضو لجنة الاتصالات، أن بعض مناطق الجمهورية لا يصلها الإنترنت ومناطق في قلب القاهرة الكبرى تعاني من ضعفه، وكانت هذه مشكلة في أثناء تحديث أرقام بطاقات التموين وفي المدارس خلال الامتحانات الكترونيا، لذلك يجب تطوير البنية التحتية واستمرار مطالب تقوية الإنترنت، وأن يكون غير محدود، وهذه مسئولية الشركات.

وأشار إلى أن لجنة الاتصالات لن يسعفها الوقت لمناقشة الأمر لانتهاء دور الانعقاد غدًا ولكن سيكون على رأس الأجندة في الانعقاد المقبل بعد عودة المجلس من الإجازة.