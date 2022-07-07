والدة أحمد الشبراوي: كلمني قبل «موقعة البرث» بـ3 ساعات وقلبه كان حاسس

قالت هدى عز الدين والدة الشهيد الرائد أحمد الشبراوي شهيد القوات المسلحة الباسلة في معركة البرث، إنها تشعر بأن نجلها باقٍ معها دوما: «نزوره بشكل أسبوعي، أنا وأولاده ووالده وأخته، كأننا بنقعد معاه، ولما برجع من قبره بحس بارتياح لما بروح، بحس إن روحه معانا وحاسس بينا وبيكلمنا».

آخر زيارة كانت في عيد الفطر

وأضافت خلال تصريحات مع تلفزيون «الوطن»، أن نجلها كان إنسانا طيبا وعلى خلق عالٍ مع جميع من يتعامل معهم، وكان بارا بها وبعائلته وعائلة زوجته: «الكل بيشكر فيه وفي أخلاقه، مواقفه معايا كتير، وآخر مرة زارنا فيها كنا في العيد الصغير، ووزع عيدية على ولاده وأولاد أخواته، ولما سألته عن عيديتي بهزار، قالي عيديتك إني جيت لك مدة كبيرة، وقالي مش هاجي العيد الكبير وهتأخر شوية».

المكالمة الأخيرة

وتابعت: «ربنا يعوضنا في أولاده خير، وقبل الموقعة بـ3 ساعات كلمني مكالمة طويلة وقالي أسلم على والده ووصاني على أخواتي وقالي أنا بحبهم أوي، كان قلبه حاسس وكان بيودعني، وكلم عمر ابنه وقعد يضحك ويهزر معاه».

وواصلت: «وفاته كانت خبر صعب ولآخر لحظة مكنتش مصدقة، كله كان مصدق وأنا الوحيدة اللي كنت بكذب، أمر الله نافذ سواء صبرنا أم لا، اللهم ألهمنا الصبر حتى نلتقيه يوم القيامة».