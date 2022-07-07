بعد عيد الأضحى.. تفاصيل الإجازات المتبقية في 2022

جميع الموظفين بالقطاع العام والخاص يبحثون عن الإجازات الرسمية لقضاء فترة راحة خلال العام، حيث يستقبل خلال ساعات، وتبدأ من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 إجازة عيد الأضحى المبارك.

4 أيام عدد أيام الإجازات المتبقية في عام 2022

ووفقًا لمصادر رسمية فإن الموظفين فى مصر خلال عام 2022 سوف يحصلون على إجازات رسمية بعد عيد الأضحى المبارك وتكون أول إجازة يوم السبت الموافق 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو، والموافق السبت 30 يوليو 2022 إجازة رأس السنة الهجرية والموافق السبت 8 أكتوبر 2022 إجازة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والموافق الخميس 6 أكتوبر إجازة حرب أكتوبر وعددهم 4 أيام إجازات رسمية متبقية من عام 2022.

مجلس الوزراء يعلن إجازات عيد الأضحى المبارك

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا منذ 3 أيام بأن تكون الفترة من السبت الموافق 9 شهر يوليو، حتى الخميس الموافق 14 يوليو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أنواع الإجازات الرسمية في مصر للقطاع العام والخاص

وتتنوع الإجازات في مصر بين إجازات رسمية يعطل فيها العمل ومدفوعة الأجر بشكل كامل في الجهاز الإداري والقطاعين العام والخاص وأخرى لا يعطل فيها العمل، ومن بينها الأعياد القومية للمحافظات، وتنظم وزارة القوى العاملة منح إجازات العاملين فى القطاع الخاص بمصر بما يراعي مصلحة العمل.