الجمهور الأردني يردد: «تحيا مصر العروبة» في ختام الأسبوع الثقافي

اختتمت وزارة الثقافة المصرية فعاليات الأسبوع الثقافي المصري بالمملكة الأردنية الهاشمية احتفالا باختيار مدينة إربد عاصمة للثقافة العربية للعام الجاري 2022، مساء أمس، وتضمن الأسبوع فعاليات متنوعة من بينها معارض فنون تشكيلية وخط عربي وحرف تراثية وعروض فنية ومسرحية وندوات فكرية وادبية.

وشهدت الفعاليات المصرية المتنوعة إقبالا كبيرا من الجمهور الأردني، الذي عبر عن تقديره عن المشاركة المصرية مرددا عبارة: «تحيا مصر العروبة».

عبد الدايم: الفعاليات التبادلية بين مصر والاردن تأكيدًا لتميز العلاقات

وقالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في ختام الفعاليات إن القوى الناعمة إحدى الوسائل الهامة لتعزيز الهوية وتنشيط الذاكرة الابداعية، مؤكدة أن الفعاليات التبادلية بين البلدين الشقيقين مصر والأردن تأتي تأكيدا لتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأشارت «عبدالدايم» إلى الدور المهم الذي تلعبه الفنون والثقافة في توطيد روابط الصداقة والمحبة بين الشعوب، وذكرت أن الوفد المصري المشارك في الأسبوع الثقافي بالأردن هو الأكبر منذ فترة طويلة مما يبرز أهمية التكاتف في العمل الثقافي العربي المشترك، باعتبار الإبداع هو الإطار الأمثل للتعاون البناء بين أبناء الأمة العربية، وثمنت جهود نظيرتها الأردنية هيفاء النجار في العمل الثقافي.

ختام الأسبوع الثقافي المصري بالأردن

واختتمت الفعاليات باحتفالية فنية كبري اقيمت في منطقة أثار أم القيس التاريخية وظهر جليا تأثير قوى مصر الناعمة من فنون ابداعية من خلال توافد الآلاف من أبناء مدينة اربد وتفاعلهم مع الحفل الذي تألق خلاله نجوم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، ثم قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات استعرضت ملامح من الفلكلور الشعبي المصري وأكدت أن مصر في قلب شعب الأردن الذي تفاعل مع العروض، وردد «مصر العروبة وتحيا مصر».

وضمن الفعاليات نظم ملتقى «المرأة للعمل الثقافي مؤتمر بعنوان الأدب النسوي» وشاركت فيه الروائية سلوى بكر وضحى عاصي وناقش تجربة المبدعات المصريات وإنتاجهم الثقافي في الرواية والقصة القصيرة.

وفي يوم الافتتاح كرمت وزيرة الثقافة الاردنية هيفاء النجار أعضاء الوفد المصري وقامت بتسليمهم الدرع التذكاري لمدينة إربد تقديرا لمشاركتهم في الفعاليات.