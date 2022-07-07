3.9 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بـ«جمارك السويس» في يونيو 2022

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.

الإفراج عن مشمول 9 آلاف و633 شهادة جمركية

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنّ الإدارة المركزية لجمارك السويس، أفرجت عن مشمول 9 آلاف و633 شهادة جمركية وارد نهائي خلال يونيو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار».

742 مليون جنيه إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية عن الوارد

أضاف التقرير، أنّ الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس بلغت 742 مليونًا و466 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و740 مليونًا و717 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 468 مليونًا و117 ألف جنيه.

أوضح التقرير، أنّ الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، صدّرت مشمول 3234 بيانًا جمركيًا خلال يونيو الماضي، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن»، بقيمة إجمالية 8 مليارات و616 مليونًا و95 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 2 مليون و857 ألف جنيه.

أشار التقرير، إلى أنّ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال يونيو الماضي بلغت نحو 3 مليارات و987 مليونًا و289 ألف جنيه.