المطربة آية عبدالله تتعرض لأزمة صحية مفاجئة.. ادعولها

تعرضت المطربة آية عبد الله لأزمة صحية مفاجئة ودخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

حيث أعلن الحساب الرسمي للمطربة آية عبد الله عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انتسجرام» تعرضها لأزمة صحية، ونشر صورة لها من على سرير المستشفى وفي يدها المحاليل، وعلق على الصورة قائلا: «دعواتك لآيه بالشفاء هي في المستشفى دلوقتي».

آخر أعمال آية عبدالله

يذكر أن آخر أعمال آية عبد الله أغنية «مين علمك» التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» الشهر الماضي باللهجة السعودية.