أحمد آدم يهاجم عمر كمال: «يا ريت تتقي ربنا أكتر وتعتزل أفضل لينا وليك»

هاجم الفنان أحمد آدم، مؤدي المهرجانات عمر كمال، بسبب تصريحاته الأخيرة بعدم ظهور راقصات مجددا في أعماله الفنية.

هجوم أحمد آدم على عمر كمال

ونشر أحمد أدم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة به تصريحات عمر كمال معلقا عليها: «يا ريت تتقي ربنا أكثر وتعتزل أفضل لك ولنا».

تصريحات عمر كمال عن أغنيته الجديدة

وجاء هجوم أحمد آدم علي تصريح عمر كمال، بشأن أغنيته الجديدة: «أغنيتي الجديدة حلوين ما فيهاش راقصات وقررت أتقي ربنا في شغلي».

أحداث فيلم «200 جنيه»

وشارك مؤخرا أحمد أدم في فيلم «200 جنيه»، الذي عرض مؤخرا في دور العرض بمصر، وحقق نجاح كبير، والتي كانت تدور أحداثه حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، حيث السيدة عزيزة التي يسرق ابنها عنتر 200 جنيه من معاشها، ويتفق مع صديقه شيمي على اقتسامها، وتدور الدوائر ومعها ورقة 200 جنيه بين أكثر من شخص.

أبطال فيلم «200 جنيه»

وشارك في بطولة الفيلم أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبد العزيز، ليلي علوي، مي سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، أحمد صلاح السعدني، ملك قورة، ومن تأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج محمد أمين.