أحمد داود يتصدر برومو مسلسل «سوتس بالعربي» بشخصية أدم منصور

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل سوتس بالعربي، البرومو التشويقي الخاص بالعمل، خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، تصدر فيه النجم أحمد داود المشهد، إذ كشف البرومو عن الشخصية التي يقدمها خلال العمل.

وظهر الفنان أحمد داود فى برومو مسلسل سوتس بالعربي، بشخصية أدم منصور، الذي يعمل محام في أكبر شركة محاماة في مصر، وخلال البرومو كشف عن بعض تفاصيل الشخصية الخاصة به.

تفاصيل شخصية أحمد داود فى مسلسل سوتس بالعربي

حيث قال داود فى البرومو " وأنا فى المدرسة عمرى مزاكرت أو خدت دروس خصوصية لما المدرس كان بيقول حاجة فى الفصل كنت بحفظها صم بتدخل جوا دماغي ومش بتخرج أبدا ".

وكشف داود خلال البرومو عن انضمامه لأكبر شركة محاماة فى مصر حيث قال " يعني أنا بقيت محامي فى أكبر مكتب فى مصر " ، كما كشف البرومو عن ظهور الفنانة لبني ونس والتى تجسد دور والدة الفنان أحمد داود خلال الأحداث .

تفاصيل مسلسل سوتس بالعربي

يذكر أن مسلسل سوتس بالعربي يشارك فى بطولتة أحمد داود واسر ياسين وصبا مبارك وتارا عماد وريم مصطفي وعدد أخر من الفنانين وهو تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد واخراج عصام عبد الحميد .

وكان قد انتهي مؤخرا الفنان أحمد داود من تصوير مشاهده فى فيلم يوم 13 والذي يشارك فيه بجانب دينا الشربيني وشريف منير وعدد اخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج وائل عبد الله .