عاجل.. مدبولي يوجه بتفعيل لجان للتعامل بحسم مع «تعديات العيد»

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان الخاصة بمتابعة أية تعديات على الأراضي الزراعية، مكلفا بالتعامل بكل حزم وشدة مع أية مخالفات أو تعديات، وذلك من خلال المسؤولين المعنيين، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، منذ قليل؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

مدبولي يهنئ المحافظين بعيد الأضحى المبارك

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة للمحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة العطرة على القيادة السياسية، وشعبنا العظيم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، كما قدم التهنئة للمحافظين ولجميع المواطنين بالمحافظات؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

تفعيل غرف الأزمات لمدة 24 ساعة

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة تفعيل غرف الأزمات بجميع المحافظات على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى، مع التنسيق المستمر مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، للتعامل مع الأحداث التي قد تطرأ بالسرعة المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.