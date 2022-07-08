مميزات مهمة في هاتفك تنقذ حياتك.. اعرفها

تعتبر الهواتف المحمولة الخاصة بنا بمثابة جهاز ضروري يحمله الجميع في الوقت الحالي، ولكن ما لا يعرفه عدد من الأشخاص عن هواتفهم الأيفون، هي أنها قد تكون منقذة لمالكيها إذا جرى ضبط الإعدادات بطريقة صحيحة.

وقال موقع "ذا صن" البريطاني إن هناك حيلًا يمكن أن تساعد الأشخاص عند حدوث أزمة لهم.

1- مشاركة ETA

يعد تنشيط Share ETA قبل الرحلات طريقة رائعة لمساعدتك على البقاء آمنًا، حيث تشير ETA إلى الوقت المقدر للوصول، مما يعني أن هذه الميزة تدور حول تحسين السلامة في رحلاتك، وسيؤدي تنشيطه إلى إرسال خط سيرك لأصدقائك وعائلتك في الموقع الفعلي لجهاز iPhone الخاص بك، وسيتمكنون حتى من رؤية مسارك - للكشف عما إذا كنت قد ابتعدت عن أسرع طريق للعودة إلى المنزل.

ولتشغيل هذه الميزة، افتح تطبيق خرائط Apple على جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 13 أو إصدار أحدث، ثم ابدأ الرحلة باختيار وجهة والضغط على الاتجاهات، ثم اذهب، افتح الآن القائمة في الأسفل من خلال النقر على السهم الموجود في الركن الأيمن السفلي، ثم حدد Share ETA، والذي يجب أن يكون الخيار الثاني لأسفل في القائمة، ويمكنك بعد ذلك مشاركة موقعك مع جهات الاتصال الحديثة، وحتى مع عدة أشخاص في نفس الوقت.

2- الهوية الطبية

أنشأت Apple ميزة تسمى Medical ID تعرض بسرعة معلوماتك الصحية الرئيسية، حيث أوضحت شركة Apple أن "المعرف الطبي يساعد المستجيبين في حالات الطوارئ في الوصول إلى معلوماتك الطبية الهامة من شاشة القفل، دون الحاجة إلى رمز المرور الخاص بك، حيث يمكنهم رؤية معلومات مثل الحساسية والحالات الطبية، بالإضافة إلى من يمكنهم الاتصال في حالة الطوارئ.

ولإعداد الميزة انتقل إلى تطبيق Health، ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، تحت الصورة، انقر فوق معرف طبي، واختر الآن تحرير ثم قم بتنشيط «إظهار عند القفل»، وأضف الآن جميع معلوماتك ثم انقر فوق تم، ولرؤية معرفك الطبي، افتح شاشة القفل ثم اضغط على زر الطوارئ، والآن اضغط على زر المعرف الطبي الأحمر لرؤية المعلومات.

- جهة اتصال للطوارئ

يعد إعداد جهات اتصال الطوارئ على جهاز iPhone الخاص بك أمرًا لا بد منه، ويحتوي iPhone على ميزة طوارئ SOS التي تتيح لك الاتصال بخدمات الطوارئ بسرعة، ولكن يمكنك أيضًا إضافة جهات اتصال الطوارئ.

بمجرد انتهاء مكالمة الطوارئ، سيقوم iPhone بعد ذلك بتنبيه جهات اتصال الطوارئ هذه برسالة نصية، على الرغم من أنه يمكن إلغاء هذا إذا كنت تفضل ذلك، وسيرسل iPhone موقعك الحالي إلى جهات اتصال الطوارئ الخاصة بك، وستتلقى جهات الاتصال أيضًا تحديثات إذا تغير موقعك.

لتعيين جهات اتصال الطوارئ، انتقل إلى تطبيق Health، ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي، وانقر فوق معرف طبي ثم اضغط على تحرير، ثم قم بالتمرير إلى جهات اتصال الطوارئ، ويمكنك بعد ذلك تنشيط Emergency SOS باستخدام خدعة «خمس نقرات».

كيفية تفعيل طوارئ SOS

هناك طريقتان لتنشيط ميزات الطوارئ SOS، إما أن تضغط على الزر الجانبي أو العلوي خمس مرات لسحب شريط تمرير طوارئ SOS، وبدلاً من ذلك، على iPhone 8 أو أحدث، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر الصوت حتى يظهر شريط التمرير، ثم اسحب شريط تمرير الطوارئ لبدء المكالمة، ويمكنك اختيار الطريقة التي تريد الاتصال بها من خلال الانتقال إلى الإعدادات> طوارئ SOS.

وأوضحت آبل: «إذا واصلت الضغط باستمرار على الزر الجانبي وزر الصوت ، فبدلاً من سحب شريط التمرير، سيبدأ العد التنازلي وسيصدر تنبيهًا، وإذا ضغطت باستمرار على الأزرار حتى انتهاء العد التنازلي، فسيقوم iPhone تلقائيًا بالاتصال بخدمات الطوارئ».