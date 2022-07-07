هل الأم مسؤولة عن ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون؟.. خبير علم جينات يجيب

بعد رفع زوج الكاتبة غادة العبسي، دعوى قضائية، الأولى من نوعها في مصر، مطالبًا بفسخ عقد الزواج، والتعويض المالي، بسبب انجابها ابنتهما «سدرة»، من أصحاب متلازمة داون، التي توفيت بعد ولادتها بثلاثة أسابيع، ثار جدل كبير، وعدد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول علاقة المرأة من الناحية الجينية، بإنجاب طفل مُصاب بتلك المتلازمة.

تواصلت «الوطن» مع خبير في علم الجينات، للتعرف على أسباب ولادة طفل مُصاب بمتلازمة داون، وهل الأمر متعلق بالأم فقط.. وللتعرف أيضًا على العوامل المؤثرة على الصحة الإنجابية.

الجينات تنتقل من الأم والأب

قال الدكتور «محمد خضر»، أستاذ الهندسة الطبية والجينات، بجامعة تورنتو بكندا، أن ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون يحدث نتيجة حدوث خلل في الجينات الوراثية للطفل، تلك الجينات التي تنتقل من الأم أو الأب أو الأجداد، مؤكدا أنه لا علاقة بالأم وحدها في انتقال جين معين للطفل: «هناك جين سائد وجين متنحي، ينتقل الجين السائد للطفل، سواء كانت تحمله الأم أو يحمله الأب».

وأضاف الدكتور خضر لـ«الوطن»، أن الأطفال يولدوا ولديهم 23 زوجًا من الكروموسومات، التي تُعرف باسم البصمة الوراثية: «الجنين يتكون من 23 كروموسوم من الأب و23 كروموسوم من الأم، وعندما يحدث خلل في هذا التكوين تنتج الأمراض والتشوهات الجسدية».

اتباع نظام غذائي متوافق مع الجينات

وعن الإجراءات التي ينبغي على الأسرة الالتزام بها لتجنب ولادة طفل مُصاب أو مشوه، بين أستاذ الهندسة الطبية، أن هناك ثلاثة عوامل تؤثر على الصحة بصفة عامة، والصحة الإنجابية بصفة خاصة، وهي الجينات، وأسلوب الحياة والبيئة.

وتابع قائلًا: إن الجينات ثابتة لا نستطيع تغييرها، والبيئة أيًضا من الصعب التحكم بها، إلا أننا نستطيع التحكم في عامل أسلوب الحياة من خلال اتباع نظام غذائي ملائم مع جينات كل فرد: «ممكن 2 يأكلوا أكلة واحدة.. بس تفاعل جسمهم مع نفس الأكلة يختلف باختلاف جيناتهم»، ولذلك من الضروري إجراء تحليل جيني عن طريق اللعاب قبل إتباع المرأة الحامل أي نظام غذائي، وفقًا لحديثه.