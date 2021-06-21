«صيادلة الإسكندرية» ترفع 100 دعوة قضائية لتكليف دفعتي 18 و19

أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، ارتفاع عدد الدعاوى القضائية التي تم تقديمها لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، إلى 100 دعوى قضائية بشأن تكليف الصيادلة خريجي دفعتي 2018 و2019، على أن يتم التقدم بباقي الدعاوي علي التوالي.

وأكد الشافعي، في بيان رسمي، تقديم الطعن في استبعاد الزملاء من حركة تكليف دفعتي 2018 ، 2019 دون أسباب أو معايير واضحة والمطالبة بإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا الاجراء.

50 توكيلا قضائيا لنقابة صيادلة الإسكندرية

وأوضح نقيب صيادلة الإسكندرية، أنه تم عمل توكيلات قضائية للشؤون القانونية بالنقابة لما يقرب من 250 صيدلي من الدفعتين لتحريك دعاوي قضائية للمطالبة بتكليفهم أسوة بزملائهم.

وأكد استمرار نقابة صيادلة الإسكندرية في دعم الصيادلة خريجي دفعتي 2018، 2019، لافتًا إلى متابعة الموقف علي صعيد التفاوض لتنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى جانب التأكيد على مطالبهم بتكليف كامل الدفعتين في المناقشات الحالية بمجلس الشيوخ.

«صيادلة الإسكندرية» تتبنى الدفاع عن خريجي الدفعتين دون أتعاب محاماة

وشدد على تبني النقابة الدفاع عن الزملاء الراغبين في رفع دعاوي قضائية من الدفعتين دون أي أتعاب محاماة، علي أن يسدد الزميل رسوم رفع القضية المقررة من المحكمة فقط مع بداية رفع الدعوى.

أوراق التوكيلات القانونية لصيادلة الإسكندرية

وتستمر النقابة في استلام التوكيلات من الصيادلة الراغبين في رفع الدعوى بمقر النقابة بسموحة مع الأوراق التالية:

1) توكيل عام قضايا.

2) صورة من الرغبات.

3) صورة من ترخيص مزاولة المهنة.

4) صورة من شهادة التخرج.

5) صورة من البطاقة.

6 )صورة من كارنيه النقابة.

كما تم توفير أرقام هواتف خاصة بالشئون القانونية بالنقابة، من أجل التواصل معهم في حال الاستفسار عن أي شيء يخص إجراءات القضية ومسارها «4291128، 01225504566، 01000154889، و01003410060».