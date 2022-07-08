وزير المالية: رغيف الخبز يكلف الدولة 90 قرشا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رغيف الخبز يكلف الدولة 90 قرشا، بينما تدعم الدولة المصرية 100 مليار رغيف في العام، بعد أن كانت تكلفته 65 قرشًا.

معيط: بعض الدول لديها ثروات ضخمة

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات مع برنامج «السر» الذي يقدمه خالد ميري، أن هناك أنواعًا متعددة من الضرائب وهناك دول أصل الضرائب بها 95٪؜ من إيراداتها والنسبة في مصر لا تتعدى 70% وهي نسبة متوسطة بين الدول، لافتًا إلى أن بعض الدول لديها ثروات ضخمة ولا تقوم بتحصيل ضريبة الدخل مثلا والقيمة المضافة أقل مشيرا إلى أن مصر بها أنواع مختلفة من الضرائب.

معيط: متهم بأني وزير جباية

وأكد وزير المالية أن شرائح الضرائب في بعض الدول يصل إلى 50% ولكن يقابله بالتأكيد الحصول على خدمات ورعاية صحية، مشيرا إلى أنه متهم بأنه وزير جباية ولكن المسؤولية تحتم تحصيل حق الدولة، مشيرا إلى أننا نحصل على ضرائب من التجارة الالكترونية ونتابعها جيدًا.

وأوضح أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز وتم عمل مشاريع لتوصيل الغاز للمنازل وبدأنا في التصدير، حيث أن وزير المالية البريطاني استقال من منصبه بسبب الضغوط غير المحتملة.

وأشار إلى أن متوسط المرتبات من 3 إلى 4 آلاف يورو في بريطانيا، وذلك جاء بعد فترات طويلة من عدم الضغط على الموازنات من خلال الدعم.

واستكمل أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ونظام التعليم سيساعدان المواطن المصري كثيرًا، مشيرًا إلى أن عدد السكان والزيادة تؤثر بشكل كبير فالزيادة 2.5 مليون مولود سنويًا وهو ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد عكس أوروبا فعدد السكان ثابت لفترات طويلة، مؤكدا أن الزيادة في عشر سنوات قاربت من عدد سكان قارة أستراليا.