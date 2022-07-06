موعد صلاة العيد 2022 في تونس .. إعداد الخبز صباحا أبرز العادات والتقاليد

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويتزامن معها قيام المسلمون حول العالم بالبحث عن موعد صلاة العيد كلاً في محيطه، وتحديداً في دولة تونس، حيث تصدّر البحث عن موعد صلاة العيد 2022 في تونس، محركات البحث المختلفة على شبكة الإنترنت، استعداداً لاستقبال العيد، الذي يحظى بمكان وطقوس خاصة بين أبناء الشعب التونسي.

موعد صلاة العيد 2022 في تونس

وتلتزم تونس بالمواقيت التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، بشأن رؤية هلال شهر ذو الحجة، إذ أعلنت المملكة العربية السعودية، أنَّ أول أيام عيد الأضحى المبارك سوف تكون السبت الموافق 9 يوليو، وهو الأمر الذي أعلنته أيضاً وزارة الأوقاف التونسية، لافتًا إلى أنَّ موعد صلاة العيد 2022 في تونس، سوف يكون في تمام 5:23 من صباح يوم السبت الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري.

ويستعد التونسيون لاستقبال موعد صلاة العيد 2022 في تونس، بطقوس خاصة وعادات مختلفة، أبرزها خروج العائلات التونسية في الأحياء القديمة في مجموعات مرتدين أفضل ملابسهم، منظمين «خرجة العيد» للتوجه إلى المساجد وأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ويهتف التونسيون خلال هذه الطقس «الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله»، في أثناء مرورهم بالمنازل، لينضم إليهم جيرانهم حتى يصلوا إلى المساجد الكبيرة والساحات المفتوحة لتأدية صلاة العيد.

طقوس خاصة بعيد الأضحى

ويمتلك التونسيون العديد من العادات والطقوس الخاصة بعيد الأضحى المبارك، منها وضع الحناء على الخروف بعد شرائه، وقيام الأطفال بتزينه بالشرائط والصوف الملون ابتهاجاً بفرحة العيد، كما تستيقظ النساء في الصباح الباكر، لتعد وتحضر الخبز على اختلاف أنواعه مثل خبز «الملاوي» و«الطابونة».

ومن أكثر الطقوس التي يحرص عليها التونسيون، هو أخذ الزوجة نقطة من دماء الأضحية وتضعها في إناء حتى تجف، لتضعها بعد ذلك على البخور، وتبخر الأطفال الصغار بها، اعتقادا بأنها تبعد العين والحسد.