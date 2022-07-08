وزير المالية: «أسرتي بتنزل السوبر ماركت وعارف الأسعار وزيادتها»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن سعر طن القمح قفز لأكثر من الضعف حتى وصل لـ504 دولارات، وتسبب في وجود حاجة لإنفاق 6 مليارات دولار زيادة، كما أدى للضغط على الدولار وتراجع قيمة الجنيه، مستطردًا: «أسرتي بتنزل السوبر ماركت وعارفين الأسعار وزيادتها، خاصة أن التكلفة زادت وأدت لانخفاض قيمة الجنيه».

معيط: انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيؤدي لعودة الهدوء للأسعار

وأضاف «معيط» في تصريحات لبرنامج «السر» مع خالد ميري، أن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيؤدي لعودة الهدوء للأسعار ولكن ذلك مرتبط بانخفاض أسعار البترول والقمح، حيث إن فاتورة الاستيراد كانت منذ 3 سنوات 5 مليارات دولار شهريًا ووصلت لـ 10 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الماضية مع تضاعف الأسعار.

معيط: تكلفة استصلاح مليون فدان من الأراضي الزراعي 300 مليار جنيه

وأوضح أن تكلفة استصلاح مليون فدان من الأراضي الزراعي 300 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التكلفة السنوية لزيادة المرتبات 32 مليار والمعاشات 36 مليار جنيه معلنا زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين بنسبة 20٪؜.

وأكد وزير المالية أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يبلغ 334 مليار جنيه وميزانية برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة 22 مليار جنيه سنويا.

وأوضح وزير المالية أن الدولة تعمل على برامج مؤقتة للتعامل مع الموجة التضخمية الشديدة ونعمل على إحداث نمو مدفوع من القطاع الخاص.

وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة تخلق فرص عمل للشباب في كل المجالات وتريد جذب استثمارات أجنبية لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، كما ذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أبلغه زيادة نسبة بدل الصحفيين، وجرى الموافقة على القرار، رافضًا ذكر نسبة الزيادة، فيما ذكر أن مصر تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص، والدولة حاليا تصدر الغاز الطبيعي، كما أنه لا يمكن وضع إيرادات الهيئات الاقتصادية مع الإيرادات الضريبية، لأن الهيئات الاقتصادية تحتاج إلى مرونة في الحركة بعيدا عن الإجراءات الحكومية.