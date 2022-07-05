سبب استقالة وزير المالية البريطاني.. اعتراضات وندم

استقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم، وعن سبب استقالته قال: إن «الحكومة يجب أن تدار بشكل صحيح وكفء وجاد»، فيما بدا أنّ الاحتجاج على إدارة الحكومة، كان سبب استقالة وزير المالية البريطاني، وفق ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية وعالمية، كما قدم وزير الصحة ساجد جافيد استقالته، احتجاجًا على قيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

سبب استقالة وزير المالية البريطاني

وسبب استقالة وزير المالية البريطاني، هو وصول الجنيه البريطاني إلى أدنى مستوى له في مارس 2020، بعد الإعلانات، وتراجعت العملة بنسبة 1.5% خلال الجلسة، مسجلة 1.1923 مقابل الدولار.

وقال «سوناك» في تغريدة على موقع «تويتر» مساء الثلاثاء: «يتوقع الجمهور بحق أن تجري الحكومة بشكل صحيح وكفء وجدي، وأدرك أن هذه قد تكون وظيفتي الوزارية الأخيرة، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل».

بيان استقالة وزير المالية البريطاني

وأضاف «سوناك» في رسالة إلى رئيس الوزراء: «أنا حزين لترك الحكومة، لكنني توصلت على مضض إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو»، يأتي ذلك بعد سلسلة من الفضائح التي ابتليت بها قيادة «جونسون» خلال الأشهر القليلة الماضية.

ونجا رئيس الوزراء، بفارق ضئيل من تصويت على الثقة -أجراه نوابه- الشهر الماضي، لكن عدم الرضا عن قيادته داخل حزبه المحافظ وخارجه، استمر وقاوم جونسون مرارًا دعوات الاستقالة من جميع الأطياف السياسية، على الرغم من الغضب العام المستمر، بشأن قائمة طويلة ومتنامية من الاتهامات.

وأحدث فضيحة تندلع في داونينج ستريت تحيط بالنائب من حزب المحافظين كريس بينشر، تم إيقاف نائب الرئيس السابق، الأسبوع الماضي، وسط اتهامات بأنه قام بملامسة رجلين، وهو في حالة سكر في نادٍ خاص للأعضاء.