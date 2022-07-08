أول صور لـ حسين الغرابلي شريك المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال

كشف الكاتب الصحفي طارق صبري نائب مدير تحرير جريدة الوطن، تفاصيل جديدة حول حسين الغرابلي شريك المستشار أيمن حجاج والمتهمين رسميًا من النيابة العامة بقتل الإعلامية شيماء جمال، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضح «صبري» في بث مباشر لتلفزيون جريدة الوطن أن «الغرابلي» لا يعمل سائق لدى زوج شيماء جمال كما يدعي البعض، لافتًا أنه مقاول وصاحب شركة، وبنى أحد المساجد في منطقة المريوطية أسفل برج 12طابقا، مشيرًا إلى أن الغرابلي اعتاد على نقل إمام وخطيب صلاة الجمعة بسيارته الفارهة التي يزيد سعرها على مليوني جنيه، لافتًا إلى أنه يمتلك أكثر من سيارة ملاكي وكان يظهر بها باستمرار.

مليونير ورجل أعمال ميسور

وكشف «صبري» أن شريك القاتل مليونير ورجل أعمال ميسور، موضحًا أنه كان له مكان محدد يصلي فيه الجمعة في المسجد الذي بناه، ويصلي فيه كل جمعة.

واعتقد صبري أن بناء هذا المسجد جاء من أجل الإعفاء من الضرائب كما اعتاد الناس خلال الفترات الماضية، لافتًا أن النيابة العامة أمرت بإحالة الغرابلي وحجاج إلى المحاكمة الجنائية.