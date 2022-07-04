انهيار والد المذيعة شيماء جمال لحظة وداعها أمام المقابر: لا عزاء قبل القصاص

خيّم الحزن على قلب والد المذيعة شيماء جمال، خلال مراسم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بالمقابر، مطالبًا الجهات المعنية بالقصاص العاجل لأخذ حق ابنته التي عثر على جثتها في إحدى الفلل بمنطقة البدرشين، في القضية المتهم فيها زوجها.

رفض العزاء على المقابر

بكلمات محزنة تُدمي القلوب رفض والد الضحية شيماء جمال استقبال عزاء ابنته أمام المقابر، مؤكدًا أنه لا عزاء قبل القصاص من الجاني: «ناري مش هتبرد وقلبي مش هيرتاح غير لما اللي قتل بنتي يتعدم قدامي».

وأضاف والد المجني عليها، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ابنته راحت ضحية الزوج الخائن الذي استدرجها إلى إحدى المزارع بمنطقة البدرشين، وساومها حتى ذهبت معه إلى المزرعة وقام بقتلها ودفن جثمانها بالمزرعة بمساعدة أحد شركائه.

محامي الأسرة: الجريمة تمت بسبق الإصرار والترصد

من جانبها، قالت مها أبوبكر، محامية الأسرة، إن كل الأفعال التي قام بها المتهم من بداية استدراج المجني عليها إلى القتل ودفن الجثمان بهذه الوحشية، تؤكد ارتكاب جريمته مع سبق الإصرار والترصد.

وأكدت المحامية أن الضحية كانت «مربوطة» بجنزير حديدي ملفوف حول قدميها، و«إيشارب» حول العنق، و«خبطة» على الدماغ، وفقًا لما شاهدته والدتها بالجثة.