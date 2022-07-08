بمناسبة العيد.. البنوك تزود ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية

صرحت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، أن قطاع البنوك الخاص والحكومي في مصر زوَّد ماكينات الصراف الآلي بما تحتاجه من العملات النقدية خلال عطلة البنوك الطويلة في إجازة عيد الأضحى المبارك والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري، ليكون عدد أيام الإجازة 5 أيام، تبدأ من الأحد الموافق 10 يوليو، وتستمر حتى الخميس الموافق 14 يوليو.

إجازة رسمية من السبت إلى الخميس

وكان أخر يوم عمل في البنوك، أمس الخميس الموافق 7 يوليو 2022 وحدد البنك المركزي استئناف العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الأحد الموافق 17 يوليو2022.

وجاء قرار مجلس الوزراء أن إجازات عيد الأضحى المبارك ستبدأ من غدٍ السبت الموافق 9 يوليو، حتى الخميس الموافق 14 يوليو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ويعطل العمل رسمياً خلاله في أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

البنوك تضخ أموال في الماكينات

وكشفت المصادر المصرفية في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن المُكلفين بتغذية ماكينات الصراف الآلي atm يعملون خلال إجازة العيد وخاصة بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي والقاهرة والإسكندرية، لتزويد ماكينات الصراف الآلي ATM بما يلزم من العملات طوال أيام العطلة الرسمية للبنوك، بالإضافة إلى إمكانية إجراء عمليات التحويل الفوري للأموال والإيداع وربط الشهادات عبر تلك الماكينات فضلا عن الاستخدام الرقمي.