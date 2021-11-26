قطاع البنوك الحصان الرابح في البورصة رغم كورونا: ارتفاع 10.8% خلال العام

يعد قطاع البنوك في البورصة المصرية، واحدا من أهم القطاعات داخل السوق والذي يشكِّل ركيزة أساسية برأس المال السوقي للبورصة، حيث يمثل هذا القطاع الذي يحتوي على 12 بنكاً مدرجة بالسوق، نحو 26% من رأس المال السوقي للبورصة.

ورغم الجائحة التي امتدت آثارها، إلى أغلب القطاعات، إلا أن قطاع البنوك نجح في الصمود أمام تلك الآثار، من خلال تحقيقه أداء جيدا سواء على مستوى المؤشر الذي يقيس أداء القطاع خلال عام، أو على مستوى النتائج المالية للقطاع في فترة الـ9 أشهر من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر 2021.

نمو أرباح بنوك القطاع خلال 9 أشهر 2021

استطاع قطاع البنوك في البورصة، أن يحقق معدلات نمو كبيرة على مدار العامين الماضيين، ولم تتأثر نتائج أعمال القطاع بجائحة كورونا، حيث حققت معظم البنوك بالقطاع نمواً في أرباح الـ 9 أشهر المنتهية في سبتمبر 2021،.

وترصد «الوطن» النتائج المالية لأبرز 5 بنوك مدرجة ضمن قطاع البنوك في البورصة، وجاءت كالتالي:

البنك التجاري الدولي يحقق نمو 34.5%

سجل البنك التجاري الدولي صافي ربح بلغ 9.87 مليار جنيه في 9 أشهر المنتهية في سبتمبر 2021، مقارنة مع 7.34 مليار جنيه أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 34.5%.

مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما حقق مصرف أبوظبي الإسلامي، صافي ربح بقيمة 1.07 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021 ، مقارنة مع صافي ربح 844.265 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 26.7%.

بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل بنك كريدي أجريكول مصر صافي ربح بلغ 1.17 مليار جنيه منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.03 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 13.6%.

بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق بنك قطر الوطني الأهلي صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه منذ بداية يناير 2021 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 5.6 مليار جنيه أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 7.14%.

بنك التعمير والإسكان

سجل بنك التعمير والإسكان أرباح بلغت 1.43 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021، مقارنة مع أرباح بلغت 1.42 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، بنمو 0.7%.

القطاع يصرف عائدا دوريا ثابتا للمستثمرين

وقال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية في حديثه لـ«الوطن»، إن قطاع البنوك يمثل أهميته كبيرة للسوق وللمستثمر، حيث يحرص المستثمر دائما على الدخول في أسهم هذا القطاع والمحافظة عليها بحوذته لما يحققه من نموا فى نتائج أعماله، وكذلك التوسع وتحقيق إيرادات اضافية تاتى بالنفع على المستثمرين من خلال التغير السعرى بالصعود، أو صرف عائد دورى جيد للسهم حيث يمتلك القطاع مضاعف ربحية بنحو 7.9 مرة ويتميز بصرف عائد دورى ثابت للمستثمرين به كتعويض عن تكلفة الفرصة البديل.

وتابع عطا أن العائق الوحيد الموجود بقطاع البنوك هو أن الحصص المدرجة للبنوك بالسوق حصص ضعيفة باستثناء البنك التجارى الدولى والذى يمتلك النصيب الأكبر داخل السوق من حصته المدرجة بالبورصة.

الوقت مناسب لطرح حصة من بنك حكومي في البورصة

ويرى عطا، أن الوقت أصبح مناسبا الآن لطرح حصة من بنك حكومى كبير في البورصة كي يصبح هناك توازن داخل قطاع البنوك، والتخلي عن فرض سيطرة بنك واحد على تداولات القطاع، وذلك من خلال الطرح العام لبنك القاهرة والذى قد أعلن عنه سابقا.

ولا يزال أداء قطاع البنوك في البورصة جيدا، ومتوقع له المزيد من الصعود فى ظل معدلات نمو جيدة وكذلك فى حال طرح بنك القاهرة الأمر الذى يؤدى إلى زيادة رواج القطاع داخل السوق وإعادة تقييمه للأفضل.

مؤشر القطاع يرتفع 10.8% خلال العام

نجح المؤشر الذي يقيس أداء قطاع البنوك في البورصة، أن يحقق ارتفاع نسبته 10.8% منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمة المؤشر بنهاية جلسة أمس الخميس 984.2 نقطة مقارنة مع 888.33 نقطة في جلية 31 ديسمبر 2020، فيما سجل المؤشر ارتفاعاً نسبته 17.4% منذ ظهور كورونا في بداية العامل الماضي.