سعر الدولار اليوم الجمعة 8-7-2022 في البنوك المصرية

يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بأخبار الاقتصاد على مستوى العالم عن سعر الدولار في البنوك المختلفة، وازداد البحث عنه بعد ارتفاع أسعار بعض السلع عالميا منذ اللحظة الأولى للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك المصرية، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 8 يوليو من عام 2022 والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق التعاملات المعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 18.79 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق التعاملات التي وردت قبل اليوم الجمعة 8 يوليو.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 18.82 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الجمعة 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه لعمليات البيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر العملة الأمريكية نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.91 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.