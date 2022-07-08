أفضل أدعية يوم عرفة مستجابة.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له

أفضل أدعية يوم عرفة مستجابة للرسول صل الله عليه وسلم، من أكثر ما يشغل بال المسلمين، إذ أن يوم عرفة من أعظم أيام الله، كما أنه يوم أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار، فيباهي الله الملائكة بأهل عرفات ويقول «أنظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً»، وهو يوم مستجاب فيه الدعاء، فسين للمسلم أن يكثر من الدعاء في ذلك اليوم.

أفضل أدعية يوم عرفة مستجابة

وحول أفضل أدعية يوم عرفة مستجابة، فقد بينت دار الإفتاء، أنَّ أفضل الدعاء يوم عرفه هو أن يقول المسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»، وفي الديث الشريف يقول النبي صل الله عليه وسلم: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ»، كان أكثَرُ دُعاءِ النَّبيِّ يَومَ عَرَفةَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، بيَدِه الخَيرُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، والنَّبيَّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم قال: «خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ يَومِ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّون من قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».

أدعية يوم عرفة مستجابة

وفيما يخص أفضل أدعية يوم عرفة مستجابة، فيمكن للمسلم ترديد مجموعة من الأدعية الصحيحة المستجابة من القرآن والسنة، إذ أن الدعاء يوم عرفة مستجاب، ومن الأدعية الصحيحة: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، وترديد: «اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي».

أفضل أدعية يوم عرفة

ومن أفضل أدعية يوم عرفة مستجابة: «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ»، ويقول: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، ويقول: «رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ»، كما يمكن للشخص أن يدعو بما شاء من الدعاء بشرط ألا يدعو بمحرم.