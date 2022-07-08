دعاء يوم الجمعة وفضل موافقته لـ عرفة.. اغتنم ساعة الإجابة (فيديو)

دعاء يوم الجمعة يتوافق مع واحد من خير أيام الدنيا وهو يوم عرفة، الذي يباهي فيه الله بعباده الملائكة، إذ تجتمع أكثر من ميزة ومناسبة يجرى فيها استجابة الدعاء وهي يوم الجمعة، الذي فيه ساعة إجابة، ويوم عرفة، الذي يعتق فيه رقاب من النار والعشر الأوائل من ذي الحجة فضلًا عن أنَّها في أحد الأشهر الحرم.

دعاء يوم الجمعة بالتزامن مع عرفة

وبخصوص دعاء يوم الجمعة بالتزامن مع يوم عرفة فقد نشرت دار الإفتاء المصرية فيديو عبر قناتها بموقع يوتيوب تناولت فيها موضوع بماذا ندعو في هذا اليوم، إذ أشار الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى حديث منسوب للرسول صل الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم».

دعاء يوم عرفة في يوم الجمعة

ويتواصل الحديث عن دعاء يوم الجمعة بالتزامن مع عرفة، إذ قال أمين الفتوى «ندعو بأن يغفر الله لنا ندعو بالعفو والرحمة وسعة الرزق وأن يرزقنا الله الأمن والأمان وندعو بخيري الدنيا والآخرة، لا حكر عليك في الدعاء فبابه واسع ولا تنسى بجانب الدعاء كثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن خاصة ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير، اللهم يا رب العالمين اغفر ذنوبنا وتقبل أعمالنا واجعل هذا العام عام تحول إلى أحوال ترضى بها عنا واجعله عام بركة على الأمة كلها».

فضل ذكر لا إله إلا الله

بالإضافة إلى دعاء يوم الجمعة بالتزامن مع عرفة فقد وردت أحاديث صحيحة عن فضل ذكر لا إله إلا الله منها: من قالَ حينَ يصبحُ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، كانَ لَهُ عدلَ رقبةٍ من ولدِ إسماعيلَ، وحطَّ عنهُ عشرُ خطيئاتٍ، ورفعَ لَهُ عشرُ درجاتٍ، وَكانَ في حرزٍ منَ الشَّيطانِ حتَّى يُمْسيَ، وإذا أمسى فَمِثْلُ ذلِكَ حتَّى يُصبِحَ.

كما ورد أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّ اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن قالَ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، في يَومٍ مِئَةَ مَرَّةٍ؛ كانَتْ له عَدْلَ عَشْرِ رِقابٍ، وكُتِبَتْ له مِئَةُ حَسَنَةٍ، ومُحِيَتْ عنْه مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وكانَتْ له حِرْزًا مِنَ الشَّيْطانِ يَومَهُ ذلكَ حتَّى يُمْسِيَ، ولَمْ يَأْتِ أحَدٌ بأَفْضَلَ ممَّا جاءَ به، إلَّا أحَدٌ عَمِلَ أكْثَرَ مِن ذلكَ.

فضل يوم عرفة

وبالإضافة إلى الدعاء يوم عرفة فقد ورد حديث في صحيح مسلم عن فضل يوم عرفة، عن أم المؤمنين السيدة عائشة قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ما من يومٍ أكثرُ من أن يعتِقَ اللهُ فيه عبيدًا من النَّارِ من يومِ عرفةَ، وأنه لَيدنو، ثم يباهي بهم الملائكةَ فيقول: ما أراد هؤلاءِ؟ اشهَدوا ملائكتي أني قد غفرتُ لهم.

فضل يوم الجمعة

ويتأكّد فضل وأهمية دعاء يوم عرفة هذا العام لموافقته يوم جمعة، ففي حديث رواه أبو هريرة في صحيح أي داوود: «خيرُ يومٍ طلَعت فيهِ الشَّمسُ يومُ الجمُعةِ فيهِ خُلِقَ آدمُ وفيهِ أُهْبِطَ وفيهِ تيبَ عليهِ وفيهِ ماتَ وفيهِ تقومُ السَّاعةُ وما من دابَّةٍ إلَّا وَهيَ مُسيخةٌ يومَ الجمُعةِ مِن حينَ تُصبحُ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ شفقًا منَ السَّاعةِ إلَّا الجنَّ والإنسَ وفيهِ ساعةٌ لا يصادفُها عبدٌ مسلمٌ وَهوَ يصلِّي يسألُ اللَّهَ حاجةً إلَّا أعطاهُ إيَّاها قالَ كعبٌ ذلِكَ في كلِّ سنةٍ يومٌ فقلتُ بل في كلِّ جمعةٍ قالَ فقرأ كعبٌ التَّوراةَ فقالَ صدقَ النَّبيُّ صلَّ اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ».